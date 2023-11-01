ختام ناجح للجري الوردي في نادي زعبيل للسيدات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، الفائزات في النسخة السادة من سباق الجري الوردي، والذي نظمه نادي زعبيل للسيدات، بمشاركة 200 متسابقة، وأقيم على هامش تحدي دبي للياقة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك اختتاماً لفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر لتفاديه، ويحرص النادي على إقامته بصفة سنوية قناعة بأهمية الدور المجتمعي للتوعية، ولمواجهة أحد اخطر أمراض العصر «سرطان الثدي».

الكل فائز

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال لقائها مع العديد من المشاركات، عن سعادتها لرؤية الإقبال المتزايد من الفتيات، والسيدات من مختلف الفئات العمرية على مثل هذه المنافسات الرياضية.

وأثنت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على المشاركات، وأوضحت أنه على الرغم من إعلان أسماء ثلاث فائزات بالميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية، إلا أن جميع المشاركات هن أيضاً فائزات لسعيهن الدؤوب، وحرصهن على تحدي أنفسهن في هذه الفعالية الهادفة، كما عبّرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن تطلعها للنسخة السابعة من الجري العام المقبل، والتي ستحمل في طياتها العديد من التغييرات، والتطورات التي ستجعل من هذه المنافسة السنوية تجربة لا تنسى.

فعاليات متنوعة

وتخللت الفعالية أنشطة ترفيهية رياضية متنوعة، والعديد من المحطات، التي تعنى بتعزيز الوعي بالصحة وتحسين جودة الحياة كالفحوصات الشاملة، واستشارات الكشف عن سرطان الثدي، ومحطات الاستشفاء وتمديد العضلات، ومحطات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى محطات جمالية وفنية متعددة.

جاء تنظيم فعالية الجري الوردي تماشياً مع رؤية نادي زعبيل للسيدات كونها وجهة رائدة متكاملة، لتكون ملاذاً فريداً يقدم تجارب استثنائية في مختلف مجالات الصحة واللياقة، ويهدف إلى تحسين جودة حياة السيدات والفتيات في إمارة دبي، ويسهم في جعلهن أقوى، وأسعد، وأكثر وعياً وصحة.

حضر الفعالية نخبة من سيدات المجتمع وعضوات نادي زعبيل للسيدات، وحصلت اللاعبة هدى محمد الشعالي من إدارة رقابة البناء ببلدية دبي على الميدالية الذهبية، وحصلت على الميدالية الفضية هند أحمد السبهان، وفازت بالميدالية البرونزية رحاب الشويهي.

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