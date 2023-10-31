النشيد الوطني يرسم مشهد الختام في القاهرة.. 6 «ذهبيات» للإمارات في «عربية رفع الأثقال»

المصدر: دبي - البيان

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رسم النشيد الوطني للدولة مشهد الختام في البطولة العربية لرفع الأثقال، عندما عزف مرتين على التوالي عند تتويج لاعبي المنتخب الوطني ونادي أبوظبي، عز الدين الغفير بلقب بطل العرب لوزن تحت 109 كجم، ومؤيد النجار بطل العرب لوزن فوق 109 كجم، وحصد كل منهما 3 ذهبيات دفعة واحدة في الخطف والنتر والترتيب العام، ورفعا غلة المنتخب ونادي أبوظبي في البطولتين العربية والأندية الإفريقية إلى 13 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان).

إنجاز

وكان عيسى البلوشي قد حقق الميدالية الفضية في وزن 89 كجم «الأفريقية» وحل رابعاً في العربية، كم حقق الفضية محمد فتحي «الفضية» بوزن 102، ليصل حصاد المنتخب والنادي في القاهرة إلى 7 ميداليات ملونة (ذهبية و4 فضيات وبرونزيتان).

وأهدى عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، إنجاز لاعبي النادي مع المنتخب الوطني والنادي إلى القيادة الرشيدة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لمجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي، بإنشاء أندية متخصصة في الألعاب الأولمبية، يمثل نقلة كبيرة للرياضة في أبوظبي والدولة، وأن ما تحقق ما هو إلا ثمرة لهذه الرؤية، مبيناً أن ما النجاح الكبير في القاهرة، ما هو إلا خطوة أولى في طريق طويل سيكون النادي فيه داعماً رئيسياً للمنتخب، وكذلك حاضراً بشكل مميز في استحقاقات الأندية الخارجية.

تهنئة

وهنأ الزعابي الأبطال وشكر أعضاء البعثة، معتبراً أن الحصاد في القاهرة يمثل إعلان قوي عن أن «أبوظبي لرفع الأثقال» قدم نفسه ورفع الأثقال الإماراتية بشكل مشرف ومبهر على الصعيد العربي، كما شكل حضوراً مميزا بين الأندية الأفريقية في أول ظهور له في المشاركات الخارجية، وهذا يجعل مجلس الإدارة مطمئناً على أن المستقبل سيكون حافلاً بالتميز، مؤكداً أن النادي سيوفر كل ما يحتاجه اللاعبين في الفترة المقبلة لتكون هناك أفضل الظروف حتى يحافظ الفريق على تميزه في المشاركات الخارجية القادمة، والتي ينتظر أن يتحقق فيها الكثير من النجاحات.

شكر

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحادات العربي والافريقي والمصري، وشكر أعضاء البعثة، مشيراً إلى أن تمثيل لاعبي النادي للمنتخب في هذا الاستحقاق العربي، قلادة فخر في جبين النادي.

وعبر الغفير والنجار عن سعادتهما الكبيرة بالسداسية الذهبية، وأهدياها إلى قيادة وشعب الإمارات، وذكرا أن الإنجاز يحسب لكل مجموعة العمل في النادي من مجلس إدارة عمل وخطط، وجهازين إداري وفني عملا بشكل مكثف طيلة الأشهر الماضية، ووعدا بأن القادم سيكون مليئا بالإنجازات.

تميز

من جهته، عبر خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي ومشرف الفريق، الجندي المجهول خلف هذا التميز، عن فرحته الكبيرة، وأكد أن المنتخب ونادي أبوظبي لرفع الأثقال قدما وجها مشرقاً للعبة في الإمارات، وكسبا تحدياً صعباً وأن المسيرة ستتواصل بذات القوة في الفترة القادمة.

شهد اليوم الختامي عبد الله النوبي أخصائي فني لتطوير الأندية من مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله حيي الشامسي والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي، وفيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي.

من جهة ثانية كرم خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الذي بدوره أّدى درعه التذكاري لرؤساء الاتحادات الدولي والإفريقي والآسيوي والعربي، وأيضا إلى عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية

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