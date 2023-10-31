ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ..170 متسابقاً و28 دولة في «آسيوية الأوبتمست»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس، إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك خلال الحفل الافتتاحي، الذي أقيم على كاسر الأمواج في أبوظبي.

حضر مراسم الافتتاح، التي تضمنت السلام الوطني للدولة، ومسيرة المنتخبات المشاركة، فيصل نياز ترميزي سفير باكستان لدى الدولة، بول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا لدى الدولة، ورعاة الحدث «أبو ظبي البحرية» و«بنك المارية المحلي».

وينظم النادي البطولة، التي تستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 170 متسابقاً من 28 دولة.

هدف

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «إن البطولة تعزز مفهوم الاستدامة البحرية، الذي نعمل على ترسيخه في نشاطات ورياضات النادي المختلفة، وتساعد على انتشار وتطبيق أهم المبادئ الخاصة بالاستدامة، والأوبتمست من الرياضات المهمة، لأنها بداية مراحل الإبحار الحديث، والانتقال للفئات الكبيرة وهي الأساس أيضا للشراع الحديث».

من جهته قال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: «التراث مرتبط بالبحر، وغني بمفردات الإبحار بالشراع والبحث عن اللؤلؤ. نحن سعداء بمشاهدة عدد كبير من البحارة يشاركون في مياه أبوظبي بحثاً عن التميز، وأتمنى أن يكون هذا الأسبوع ذكرى مميزة لجميع المشاركين».

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