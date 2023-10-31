ميامي بطل «عالمية أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثية»

المصدر: العين - البيان

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تُوج فريق ميامي الأمريكي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بفوزه على بارتيزان الصربي بنتيجة 21 - 13 في المباراة النهائية.

ونظم البطولة بمحيط استاد هزاع بن زايد في العين مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول.

وتسلّم الفريق الأمريكي جائزة البطولة التي تبلغ 40 ألف دولار بحضور كل من سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وإغناسيو سوريانو مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من القيادات الرياضية وجماهير غفيرة استمتعت بالمنافسات المثيرة بين نخبة من ألمع نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، ويغادر فريق ميامي مدينة العين متأهلاً لبطولة كرة السلة الثلاثية التي تقام في مدينة ووكسي الصينية، ضمن سلسلة النهائيات العالمية.

وبالنسبة للجوائز الفردية نال الأمريكي جيمر فريديت من فريق ميامي لقب أفضل لاعب، وتسلّم جائزته من ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز رافايل ليبينسكي بمسابقة «دانك كونتست»، وتسلم جائزته من حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية، تري باردسيلي من فريق أوماها الأمريكي، وتسلّم جائزته من محمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب.

وهنأ سهيل العريفي، فريق ميامي بفوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية وبالمنافسة القوية من طرفي النهائي وقال: نشكر كل من ساهم في البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تعد واحداً من أكبر الأحداث الدولية في رزنامة الاتحاد الدولي للسلة.

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