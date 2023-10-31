جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن القائمة النهائية للترشيحات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عن أسماء المرشحين والمرشحات، ضمن القائمة النهائية للجائزة في دورتها السابعة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

ويتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة في 15 نوفمبر المقبل، في الحفل الذي يقام بأبوظبي.

وضمت القائمة، التي أعلنتها لجنة تحكيم الجائزة، المرشحين والمرشحات الـ3 الأوائل بكل فئة من فئات الجائزة، للمستوى الفردي ومستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً للتسجيل في الفئات المختلفة من 14 دولة عربية.

واشتملت قائمة المرشحات في المستوى الفردي لفئة أفضل رياضية عربية: سارة سمير السيد بطلة رفع الأثقال (مصر)، وجوليانا فؤاد فوزي (الأردن) بطلة التايكواندو، وسمر عامر إبراهيم حمزة بطلة المصارعة الرومانية (مصر).

وفي فئة أفضل رياضية إماراتية، ضمت القائمة فريدة عبد الله الظهوري لاعبة الرماية، وصفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة منتخب الشطرنج.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية كلا من نورة خليفة الكتبي (الإمارات)، وفاطمة عمر (مصر)، وآية الله أيمن عباس (مصر). وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، ضمت القائمة شمس أحمد (مصر)، ويارا خالد بن ثاني (البحرين)، ومريم عدنان آل علي (الإمارات).

وفي فئة أفضل مدرب/ مدربة، ضمت القائمة كلاً من هشام إسماعيل عز الدين (مصر)، وسناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر). وفي فئة أفضل إعلامية، ضمت القائمة هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال عمار (مصر).

فئة مستحدثة

أما فئة أفضل أم رياضية، والتي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية فشملت كلاً من زغفرانة أحمد الحوسني (الإمارات)، ووالدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينج، حمدة ومريم الحوسني، وليليان نشأت توفيق (مصر)، والدة لاعبة الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي (السودان) والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تضمنت القائمة لفئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق نادي بني ياس للجوجيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية.

وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية، ضمت القائمة قرية الإمارات العالمية للقدرة، مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزة في فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات لعدم استيفاء الملفات المقدمة لمعايير الترشح المطلوبة.

وتمنح لجنة التحكيم جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

وتعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، الأولى من نوعها في المنطقة، ومن أكثر الجوائز تميزاً، وتستقطب أنظار الوسط الرياضي العربي، وتهدف لتمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي، والسعي لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية للارتقاء بها لمستويات متقدمة.

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