بطولة «تنس الأساتذة الدولية» فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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اعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيمه أول بطولة للأساتذة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية توب سبن للتنس في دبي بتصنيف 200 نقطة، وتقام للمرة الأولى في الإمارات في فبراير المقبل للاعبين واللاعبات في الأعمار (30 - 60 عاماً).

وثمن ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الجهود، التي تبذلها أكاديمية توب سبن بالمساهمة في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ودورها بالتعاون المثمر لتطوير تنس الإمارات، مبيناً أن إقامة بطولة الأساتذة سيسهم بشكل باستمرار ممارسة الرياضة في جميع الأعمار.

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