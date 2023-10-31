«زلزال 25» بطل الجولة الأولى لـ«دبي الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2024)، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي.

وحصل طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري على المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حل طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.

وحقق الحدث نجاحاً تنظيمياً وفنياً، حيث شهد مشاركة 81 سفينة، اصطفت جميعها في نقطة البداية قبالة (جزر دبي) في عمق الخليج العربي، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية في شواطئ أم سقيم بالقرب من فندق (برج العرب). وأطلقت اللجنة المنظمة السباق في ظروف ملائمة، حيث بحث النواخذة والبحارة على متن سفنهم عن أسرع وأقصر طريق يوصلهم إلى خط النهاية، وواجهوا اختبارات صعبة مع تغيير اتجاه وسرعات الرياح، وعقب نهاية السباق جرت مراسم تتويج الأبطال.

إهداء

حرص مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة زلزال 25 على إهداء فوزهم بلقب أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، لدعمه وتشجيعه المتواصل للفريق، مؤكداً أن هذا الاهتمام سينعكس إيجابياً في مسيرة المشاركات في الموسم الحالي.

ووجه المرزوقي الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للسباق من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهودها وحرصها على إنجاح الحدث، من خلال الضوابط الجديد فيما يتعلق بإجراءات خط البداية، الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة المشاركين.

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