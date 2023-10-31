7000 لاعب في انطلاقة «أبوظبي العالمية للجوجيتسو» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق غداً النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأرقى فعاليات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر منافساتها حتى الجمعة الـ 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة، بمن فيهم المصنفين الأوائل والنخبة من 127 دولة، لخوض المنافسات، والفوز بجوائزها المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن نسخة هذا الموسم ستكون استثنائية بكل المقاييس، مع الاحتفال بالنسخة الـ 15 من البطولة، وأنها ستكون الأكبر والأضخم والأكثر تميزاً على الأصعدة كافة، وجرى الإعلان عن مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، تتضمن نخبة محترفي اللعبة من مختلف دول العالم، للتنافس على مدى 10 أيام في عاصمة الجوجيتسو أبوظبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة أبوظبي.

حضور

حضر المؤتمر محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسائد حجازي مدير عام مساعد، مبيعات جاكوار لاند روڤر في شركة بريمير موتورز، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالإضافة إلى عدد من ألمع نجوم وأبطال الرياضة.

دعم

ورفع محمد سالم الظاهري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، والموجه والداعم الأول لمشروع الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم.. كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، راعي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدوة كل الرياضيين.

صدارة

من جانبه، لفت فهد علي الشامسي، إلى استحداث فئات جديدة لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي لهذا العام. وستكرّم الجائزة أبناء الوطن الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا قدوة للأجيال القادمة.

مكانة

بدوره، قال سعود الحوسني: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال استضافتها لأكبر البطولات العالمية، واستقطابها لنخبة نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم. وأضاف الحوسني: ندرك الأهمية الكبرى والمكاسب الحقيقية من وراء استضافة حدث بحجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لا سيما على الصعيد المجتمعي والصحي والأخلاقي، وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع.

نجاح

وقال عارف العواني: «تمثل البطولة امتداداً مهماً لخطط وبرامج العاصمة أبوظبي في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى. ونبارك لمنتخب الجوجيتسو تحقيقه العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، لا سيما خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين. كما نشيد بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، منذ تأسيسه، في الارتقاء بالرياضة، ونشرها وتوسيع قاعدة الممارسين».

وجهة

وقال يعقوب السعدي: «أصبحت الجوجيتسو، بلا شك، الوجهة الرياضية المشرقة لنا في الدولة من ناحية الأرقام والإنجازات، لا سيما في ضوء الإنجازات غير المسبوقة، والتي جاءت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو. ولطالما كنا الشريك الإعلامي الاستراتيجي الداعم للرياضة».

مفاجآت

من ناحيته، قال سائد حجازي: «لطالما كنا من أبرز الداعمين لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الحوجيتسو منذ انطلاقها، والتي ساهمت فعالياتها في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية المهمة».

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