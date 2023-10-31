10 منتخبات في «عربية السلة» بالقاهرة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الخامسة والعشرين لكرة السلة المقرر إقامتها في القاهرة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2024، إلى عشرة منتخبات هي مصر والإمارات والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال.

وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، إن البطولة تأجلت مرتين لكي لا يتضارب موعدها مع تصفيات غرب آسيا «وصل» ومن أجل توفير النجاح المطلوب، مؤكداً على أنها ستكون فرصة ذهبية للجميع للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز