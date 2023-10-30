ميرا الشحي تهدي الإمارات فضية في «عربية السباحة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أهدت السباحة ميرا الشحي الإمارات ميدالية فضية، في البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة في العاصمة أبوظبي، بمسبح مدينة محمد بن زايد، واختتمت، بمشاركة 120 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية.

وأحرزت ميرا الشحي «16 عاماً» فضية سباق 200 متر فراشة، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة، وهي الميدالية الأولى للإمارات في فئة السيدات، حيث يشارك المنتخب الوطني للسباحة في البطولة بـ 10 سباحين وسباحات من الأعمار الصغيرة لأول مرة، بهدف التحضير للمرحلة المقبلة، إضافة إلى عمر الحمادي السباح الوحيد في فئة العمومي.

وأعربت ميرا الشحي عن سعادتها بحصولها على الميدالية الفضية في البطولة العربية، مشيرة إلى أنها الفضية الثانية، التي تحصل في السباق نفسه، بعدما حققت فضية البطولة العربية للفئات العمرية، التي أقيمت بمصر العام الماضي.

وقالت إنها دخلت البطولة بهدف الوجود على منصة التتويج، إضافة إلى الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة، حيث تعد البطولة احتكاكاً جيداً، مشددة على أنها تهدف إلى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، وأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأضافت: «أحاول الاجتهاد في التدريبات خلال الفترة الحالية، وضمن برنامج تحضيري بدأ منذ فترة، والمشاركة في البطولة العربية جيدة خصوصاً في ظل وجود عدد من السباحات المميزات، وأتمنى أن أظهر بشكل أقوى، خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهدافي، واعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة».

إشادة

من جهته أشاد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة بأداء ميرا الشحي، مؤكداً أن السباحة الصغيرة استحقت الفوز بالميدالية الفضية رغم المنافسة القوية مع السباحات الأخريات، وقال: «ميرا أحرزت الفضية في السباق نفسه في بطولة العام الماضي في مصر، التي أقيمت للمراحل السنية، وبالتالي نجاحها في إحراز فضية أخرى، ولكن في البطولة الحالية، التي تقام لفئة السيدات العمومي أمر جيد للغاية، مما يعني تطور مستواها، وأنها على الطريق الصحيح من أجل التحضير للبطولات المقبلة».

وحافظ المنتخب القطري على صدارته لميداليات البطولة في فئة الرجال عقب ختام منافسات اليوم الثالث، بعدما رفع رصيده من الميداليات إلى 4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في لائحة الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضية واحدة، بينما جاء المنتخب التونسي ثالثاً برصيد 3 ذهبيات، وفضية، و3 برونزيات.

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