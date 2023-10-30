ممثلة بقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب..شرطة دبي تنظم 36 فعالية دعماً لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب فعالية «مشي القادة» في كايت بيتش، بمشاركة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وذلك ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة «تحدي دبي للياقة»، وأكدت شرطة دبي تنظيمها 36 فعالية رياضية، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة».

وتحرص شرطة دبي على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية، منها الكريكيت والكروس فيت وركوب الخيل وبطولة الشطرنج لأصحاب الهمم والسباحة، وبطولة الروح الإيجابية للتنس وسباق الجري الصحراوي، ومشي القادة، ومشي المسار الجبلي والدراجات الهوائية والباراتايكواندو، وتنقسم المشاركة إلى محورين، الأول يختص بموظفي شرطة دبي، والآخر يتوجه إلى كل أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة دبي أن الإقبال الكبير، الذي شهدته أولى فعالياتهم وأنشطتهم من مختلف فئات المجتمع، يهدف إلى خلق فرصة للجميع لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، لذا كان لا بد لنا من توفير أنشطة تراعي مبدأ المرونة والابتكار، وتبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، ومجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية، التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة، التي تناسبهم سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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