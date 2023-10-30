محمد الحبتور يشيد بالمشاركة الواسعة.. 6 فرق في الكأس الوردية للبولو

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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نظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الكأس الوردية الخيرية للبولو للسيدات في إطار الدور المجتمعي للنادي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، شارك في الحدث 6 فرق، نصفها من السيدات واشتمل على فقرات منوعة وفقرات فنية ومزاد خيري.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بالمشاركة الواسعة والإيجابية لمحبي رياضة البولو في الكأس التي تقام للسنة الخامسة على التوالي وتحولت إلى مهرجان يحمل أهدافاً سامية ونبيلة يشارك فيها لاعبون محليون ومحترفون من المواطنين والمقيمين، وأكد أن الكل فائز، وقال: المشاركة الواسعة في اليوم الوردي تجسد القيم النبيلة التي تعلمها أبناء الإمارات من الآباء.

وأعربت الشيخة علياء آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في الحدث دعماً للسيدات في مواجهة أحد أخطر الأمراض، وأشادت بحرص أسرة الحبتور على إقامة الكأس الخيرية بصفة سنوية للتوعية بمخاطر سرطان الثدي.

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