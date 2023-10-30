خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر ..أداء مميز لحكام «كاراتيه الإمارات» في مونديال المجر

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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قدم طاقم التحكيم الإماراتي، أداء مميزاً خلال قيادته مباريات بطولة العالم للكاراتيه، التي جرت في المجر خلال الفترة من 24 حتى 29 أكتوبر الجاري، واجتاز خلالها اختبارات الترقي بجدارة.

وهنأ اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، حكام «كاراتيه الإمارات»، مؤكداً على أن التحكيم الإماراتي يسير وفق نهج استراتيجي للاتحاد، وأحد أهدافه للارتقاء بالمستوى الفني للحكام، مشيداً بنجاحهم في إخراج المباريات بشكل عادل متميز من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى في بطولة العالم.

كما أشاد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، بأداء حكام الإمارات في البطولة، مؤكداً سعي لجنة الحكام لتحقيق أفضل تمثيل خارجي لحكام «كاراتيه الإمارات».

واختير الحكم الدولي جابر الزعابي، لتحكيم العديد من المباريات المهمة في بطولة العالم بالمجر باعتباره من أبرز حكام آسيا والعالم، حيث يملك الزعابي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات في مشواره التحكيمي على المستوى العربي والإقليمي والقاري والدولي.

وعلى هامش بطولة العالم بالمجر، اجتاز حكام «كاراتيه الإمارات» اختبارات الترقي التي أقيمت للشارة الدولية للحكام، حيث أنهى الحكم الدولي محمد بلحسن والحكم الدولي أمينة داشتي الدرجات الدولية بالحصول على تصنيف حكم (أ) RA، كما حصل الحكم الدولي صابر حماد على تصنيف JA قاضي (أ) كوميتيه، وبذلك، يحق لهم المشاركة في تحكيم مباريات بطولة العالم، إضافة إلى الحكام الدوليين المؤهلين من قبل، وهم الحكم الدولي محمد عزازي، والحكم الدولي باسكار سينوفاسن، والحكم الدولي محمد صيام.

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