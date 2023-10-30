أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات ..ختام ناجح للنسخة الأولى لبطولة الفجيرة للبادل للسيدات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزات في النسخة الأولى لبطولة الفجيرة للبادل للسيدات، التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل.

وحققت الإماراتية عائشة بهروزيان العوضي، والإسبانية ايفا المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الثنائي المكون من الإماراتية نجلاء عيسى، والإسبانية الينا، وجاء في المركز الثالث الإماراتيتان علياء طاهر، وحمدة بوعميم.

وبارك الشيخ أحمد الشرقي راعي البطولة للاعبات الفائزات باللقب، مثمناً المستوى الفني العالي، الذي ظهرن به في المباريات، ووصف اللاعبات بأنهن مشروع لمستقبل واعد، وثمن جهود المنظمين بإخراج البطولة بشكل طيب.

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