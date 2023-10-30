منتخب الشراع يتطلع لإنجاز جديد في «آسيوية الأوبتمست»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قائمة منتخبنا الوطني استعداداً لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي تستمر حتى يوم 5 نوفمبر المقبل، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية

وينظم الحدث، الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى، نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية للقوارب الأوبتمست، ورعاية من موانئ أبوظبي، وبنك المارية المحلي، بمشاركة أكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للجنة المنظمة للحدث ولسفراء رياضة الإمارات من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في تسجيل حضور فني مميز، مؤكداً أن المواهب التي يضمها منتخبنا الوطني أثبتت جدارتها في العديد من الأحداث والبطولات.



هدف

ويقود كوكبة الأبطال في قائمة المنتخب الوطني بطلنا خليفة الرميثي صاحب ذهبية (أوبتمست تحت 12 سنة)، في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، حيث يتطلع بقوة لتحقيق إنجاز ذهبي جديد في التجمع القارة الكبير.

كما تضم القائمة بطلتنا الصاعدة مدية النيادي، التي أحرزت ميداليتين برونزيتين، ضمن منافسات الفتيات أوبتمست تحت 12 سنة، وفردي الفتيات، وتسعى كذلك لوضع بصمتها في الحدث الآسيوي الكبير في العاصمة أبوظبي.

ويشارك في البطولة الآسيوية أيضاً بطلنا مايد آل علي صاحب الميدالية الذهبية لفئة أوبتسمت عام، ضمن منافسات البطولة العربية للشراع الحديث، والتي أقيمت في سلطنة عمان، خلال الفترة ما بين 11 و15 أكتوبر 2022.

كما تضم القائمة مواهب صاعدة صقلت مواهبها عبر المشاركة في منافسات بطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث، التي قام الجهاز الفني باختيار العناصر منها، وهم أبطالنا: سيف الزعابي وعبدالله يحيى وعمر القنديلي وعبدالرحمن البحري وسيمون كريستوف وكارولينا باجك.

وأسند اتحاد الإمارات للشراع والتجديف مهمة الإشراف الإداري على وفد المنتخب إلى وفاء الكتيري مديرة الوفد، كما أعلن عن تكليفه بطلتنا لاعبة منتخب الشراع الحديث ضحى آل بشر صاحبة برونزية (ألكا 6) في الدورة العربية بالجزائز بمهمة فنية كونها مساعد مدرب، إضافة إلى أحمد البير

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز