نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تستعرض تجربة الاستدامة الإماراتية لـ"الدراجات" بمؤتمر الاتحاد الدولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



استعرضت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عضو لجنة الدراجات للجميع بالاتحاد الدولي للدراجات، خلال مشاركتها بالنسخة الخامسة من منتدى الاتحاد الدولي للعبة، في بلجيكا، أفضل الممارسات التي تتبعها الإمارات في الاستدامة برياضة الدراجات، لبناء مجتمع رياضي وصحي.

وأكدت الجسمي أنها عملت على استعراض العديد من التجارب الناجحة، في استقطاب أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات، خاصة إقامة الفعاليات المجتمعية، بمشاركة مختلف الأعمار والفئات، والتوسع في إنشاء مسارات الدراجات بمختلف الطرق بجميع إمارات الدولة.

وشارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي الاتحادات القارية للدراجات، وتم تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لدعم الاتحادات والمدن والمنظمين، لتعزيز ركوب الدراجات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز