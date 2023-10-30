3200 مشاركة و20 مؤسسة في طواف دبي الوردي

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، طواف دبي الوردي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، ودعم جهود مكافحته والتعريف بآثاره، في يوم رياضي مجتمعي حافل جمع أكثر من 3200 مشاركة، تقدمهم قناصل عدد من الدول، وتحول حي دبي للتصميم وواجهة قناة دبي المائية إلى لوحة جمعت بين مظاهر الفرح والاحتفال والتعايش والتلاقي بين مكونات المجتمع، وشارك في الحدث الإنساني الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وسيبيل بفاف قنصل عام ألمانيا، ودارين صقر قنصل مصر، ونيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن المنشآت والهيئات والطوارئ بشرطة دبي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسالم بن لاحج مدير إدارة العناية بالمرضى في مؤسسة الجليلة.

وشهد طواف دبي الوردي أكثر من 1200 مشاركة في مسيرة المشي التي امتدت لمسافة 4 كيلومترات، وأكثر من 2000 مشاركة في طواف الدراجات الهوائية، الذي امتد لمسافة 15 كيلومتراً، وشارك في الحدث 20 مؤسسة حكومية وخاصة، وأكثر من 300 متطوع من 3 فرق تطوعية، ويأتي هذا اليوم الرياضي المجتمعي الحافل بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للوقاية منه.

تنظيم

وقالت ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية: شاركت مع زملائي وفرق العمل بالقنصلية، لنكون جزءاً من الحدث الرائع، لنحتفل سوياً بالنساء، ونعزز الوعي بأهمية الحفاظ على صحتهن، ونزيد الوعي بمخاطر سرطان الثدي.

وقالت سيبيل بفاف قنصل عام ألمانيا: متحمسون جداً لنكون جزءاً من الحدث، وتفاجأنا بمشاهدة هذا العدد الكبير من النساء يشاركن في التوعية بالصحة العامة، وهو أمر غاية في الروعة، وبالغ الأهمية، خاصة مع مرض سرطان الثدي، الذي يجب التوعية بمخاطره لجميع النساء دون استثناء، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الحدث، ودعوته لنا للمشاركة فيه.

وقالت ناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا: سرطان الثدي هو أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء في العالم، ومن الجيد التوعية بأهمية الفحص الدوري وعلاجه في وقت مبكر، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الفعالية، وإنه لشرف لنا أن نكون جزءاً من الحدث ذي الأهداف النبيلة والمهمة لزيادة الوعي لدى النساء.

وقالت نيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا: سعداء بأن نجتمع سوياً في الحدث الرائع للتوعية بأهمية الفحص الدوري للنساء، وزيادة الوعي من مخاطر سرطان الثدي، الأجواء رائعة، وهناك العديد من الفعاليات الممتعة والفحوصات المجانية، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الحدث الرائع، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام.

وقالت دارين صقر قنصل عام جمهورية مصر العربية: أشكر مجلس دبي الرياضي، على دعوتهم لنا للمشاركة في الحدث الرائع، الذي يحمل أهدافاً مهمة، ويمثل حملة إيجابية للتوعية من سرطان الثدي، وهو هدف مهم لجميع السيدات، فالتوعية المستمرة مطلوبة لحماية النساء من مخاطر السرطان، أنا سعيدة بالأجواء الرائعة، والتنظيم الرائع، ونحرص على المشاركة في جميع الفعاليات في دبي.

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