محمد بن ثعلوب يثمن نتائج جودو الإمارات في «الآسياد»

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، إنجاز منتخب الجودو في مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في مدينة هانغتشو الصينية 2023، وجاءت مشاركته ضمن البعثة الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية، وتعد أفضل المشاركات القارية لرياضة الإمارات.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة في قاعة الاجتماعات في قاعة مبادلة أرينا في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو 2023.

كما تم في الاجتماع التأكيد على استمرار برنامج إعداد المنتخب الأول للجودو للتأهل لأولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركة جودو الإمارات الإيجابية في الدورات الأولمبية التي أسهمت في دعم رياضة الإمارات ما يمثل استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، واطلع المجلس على برنامج إعداد منتخب الفتيات للجودو عبر مراكز الجودو للبنات التي أشهرت ما يمثل دعماً لرياضة المرأة في ظل الاهتمام الذي تحظى به الرياضة النسائية لمواكبة الريادة العالمية في هذا المجال، والتي تهدف لتكوين جيل جديد يعتلي منصات التتويج الرياضية في المستقبل القريب.

كما استعرض المجلس في اجتماعه سير العمل في المقر الجديد للاتحاد بمنطقة شرقي بني ياس، ويأمل الجميع أن يحدث الانتقال له نقلة كبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، وجدد الدرعي إشادته بالدعم الذي تجده الرياضة من المسؤولين تطلعاً لمنصات التفوق القارية والدولية كما اطلع مجلس الإدارة على أجندة الموسم الجديد في ضوء تصور الجهات الفنية بالتنسيق مع برامج الجهات الأكاديمية والمدرسية مراعاة لظروف الطلاب والطالبات ومستقبلهم التعليمي باحتسابهم عماد المستقبل.

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