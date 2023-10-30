انجيلا تهدي «أبوظبي للأثقال» ذهبية تاريخية   

المصدر: القاهرة - البيان

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حلقت انجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لوزن 76 كلغم، في بطولة الأندية الأفريقية، التي تستضيفها القاهرة بجانب البطولة العربية وتختتمان الأربعاء المقبل.

ونجحت هيل في الفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، لتهدي النادي ميدالية ذهبية تاريخية تعد الأولى للنادي في بطولة خارجية لترفع غلة الإمارات في البطولتين إلى 5 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان).

وعبرت أنجيلا هيل عن فرحتها الكبيرة بالفوز بأول ذهبية للنادي، وأهدت الفوز إلى مجلس الإدارة وأسرة الفريق، وأوضحت أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا أن النادي وفر كل الإمكانات للفريق واعتبرت أن ما تحقق هو بداية طريق عامر بالتميز، وأكدت أن حلمها الأكبر هو تحقيق إنجاز أولمبي باسم الدولة.

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