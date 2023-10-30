اليابان تتصدر بطولة أبوظبي للكاتا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر منتخب اليابان للكاتا بطولة العالم للكاتا في يومها الأول والمقامة في قاعة جامعة السوربون في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتنظيم اتحاد الإمارات للجودو.

وتوجت الكاتا اليابانية بذهبية جو نو كاتا للكبار برصيد 442 نقطة، وجاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 412 نقطة ثم منتخب رومانيا برصيد 406 نقاط ويليه إيطاليا رابعاً بفارق نصف نقطة، وشارك حكمنا الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات برفقة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو بتتويج المنتخب الياباني.

وأقيمت أمس نهائيات منافسات كتامي نو كاتا (تحت 23 سنة)، ومنافسات جو نو كاتا (تحت 23 سنة) وكيمي نو كاتا (للكبار) ومنافسات كودوكان غوشين - جوتسو (كبار).

288 لاعباً

وشهدت البطولة مشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، وأقيمت ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتنطلق غداً بطولة أبوظبي العالمية لقدامى المحاربين (المخضرمين)، وتشهد مشاركة 1054 لاعباً من 65 دولة، من بينها 8 منتخبات عربية هي السعودية والكويت، ومصر، والمغرب، وسوريا، ولبنان، وتونس والجزائر.

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