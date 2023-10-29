خورفكان يستعيد النغمة بعد 75 يوماً والجزيرة يفقد «الرابع»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور خورفكان يحلم بأن تنتهي نتيجة مباراة خورفكان والجزيرة لما آلت إليه بفوز «نسور الخور» على «فخر أبوظبي» بنتيجة 4-2، ليفشل رفاق اللاعب علي مبخوت في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الخامسة أمام شباب الأهلي والهزيمة من خورفكان برباعية، ويعد هذا الفوز الأكبر في عصر الاحتراف لفريق خورفكان الذي استعاد النغمة بعد مضي أكثر من 75 يوماً على فوزه الأول في الدوري على حتا ضمن الجولة الأولى لانطلاقة المسابقة ليتعرض بعده الفريق لثلاث هزائم أمام شباب الأهلي والإمارات والبطائح والتعادل ضد الوصل، وصعد خورفكان بهذا الانتصار إلى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما تراجع الجزيرة مركزاً للوراء بعد الخسارة ليحتل المركز الخامس خلف الشارقة برصيد 10 نقاط قبيل مواجهة الفريقين المنتظرة 2 نوفمبر المقبل بملعب الجزيرة، فيما يرحل خورفكان لملعب الشامخة لملاقاة بني ياس.

ضعف وقوة

من جانبه، قال الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب خورفكان: درسنا نقاط ضعف وقوة الجزيرة وأهنئ لاعبي الفريق على ما قدموه من أداء رائع واستفدنا كثيراً من فترة التوقف، مشيراً إلى أن عودة الغائبين ساهمت في نيل النقاط الثلاث، وأعتقد أن اللاعبين تأقلموا على طريقة عملي وخطة اللعب ويجب أن يمضي الفريق في طريق الانتصارات في قادم الجولات.

مسؤولية

بدوره، قال الهولندي دي بوير مدرب الجزيرة: أتحمل كامل المسؤولية عن الخسارة أمام خورفكان كنا نعرف أن المواجهة صعبة وذات طابع بدني وكان يجب أن نظهر بروح قتالية أفضل، لافتاً إلى أن فريق خورفكان يستحق الانتصار وذلك من واقع الجهد البدني الذي بذله لاعبو الفريق المضيف عكس الجزيرة والذي لم يكن في يومه، وقدمنا أسوأ مباراة في الدوري ولم يظهر اللاعبون الروح القتالية، مشيراً إلى أن رغبة خورفكان كانت أكبر ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، داعياً إلى ضرورة طي صفحة الهزيمة والتفكير في اللقاء المقبل.

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