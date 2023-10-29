فاهم القاسمي: الكل فائز في مونديال الغولف العالمي

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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عدّ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف جميع المشاركين في مونديال الغولف في أبوظبي، فائزين في الفعالية، مثمناً النجاحات التي رافقت فعاليات الحدث العالمي الذي أقيم المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وكانت البداية ببطولة «كأس ايزنهاور للرجال» وتبعتها بطولة «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» واستقطبتا أكثر من 200 لاعب ولاعبة من النخبة وأساطير اللعبة مثلوا 36 دولة من أنحاء العالم، إلى جانب قيادة اللعبة ومسؤوليها على المستوى الدولي والقاري والعربي.

تهنئة

وتوجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالتهنئة للجميع بالنجاحات التي رافقت منافسات «كأس إسبيريتو سانتو للسيدت» والفعاليات المصاحبة لها والتي شكلت مسك الختام لبطولة العالم لهواة الغولف، وقدم التهنئة للفائزات في المحفل الكبير الذي شهد مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعباتنا بوجودهن ضمن الكوكبة المتميزة من اللاعبات من أنحاء العالم لاكتساب الخبرات التي تصب في النهاية في الارتقاء بمستواهن في ساحات اللعبة وستتم ترجمتها في وجودهن في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية وصولاً للعالمية.

جهوزية

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، استعداد الإمارات لاستقبال واحتضان كبريات البطولات العالمية بشتى مجالاتها لتعزز المكانة التي تسمو بها الدولة والتي غدت قبلة للنجوم والمشاهير والأساطير، والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة في المشاركة فيها وللاستمتاع بالأجواء الجميلة والبنية التحتية لملاعب الغولف، معرباً عن سعادته بإقامة بطولتين تباعاً في أسبوعين على أرض الدولة بالعاصمة إلى جانب احتضان العديد من البطولات المقبلة في مختلف ملاعب الدولة.

ووجه في ختام حديثه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ولنادي أبوظبي للغولف وللجان كافة العاملة التي سعت جميعاً للوصول بالبطولتين لأعلى درجات النجاح والتميز الذي أثلج صدورنا جميعاً.

شكر

على جانب آخر، وجهت الوفود الأجنبية والعربية المشارِكة في بطولة العالم لهواة الغولف، الشكر إلى دولة الإمارات العربية، وإلى الاتحاد الإماراتي للغولف على التنظيم المتميز لتلك البطولة العريقة. وأثنت جميع الوفود بعد ختام المنافسات على تميز التنظيم واختيار مكان مثالي لإقامتها وهو ملعب أبوظبي للغولف مكتمل المواصفات الدولية، كما أشادت بالاستضافة الرائعة التي حظي بها الجميع في العاصمة أبوظبي.

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