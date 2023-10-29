كأس نائب رئيس الدولة بداية قوية لطائرة شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي-تصوير: إبراهيم صادق

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عادت طائرة شباب الأهلي إلى منصات التتويج بفوزها بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبها على الوصل بنتيجة أشواط 3-2، مساء أول من أمس، في المواجهة الفاصلة على ملعب صالة نادي النصر، بعدما تبادل الفريقان الفوز، كل على أرضه، بنتيجة واحدة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

واحتفل لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بقلعة «فرسان دبي» بأول ألقاب الكرة الطائرة في الموسم الجاري، وأكدوا بأدائهم القوي تطلعهم إلى حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، لتعويض إخفاق الخروج من دون أي ألقاب في الموسم الماضي، بينما أثبت الوصل من خلال أدائه القوي في المواجهات الثلاث للدور النهائي أنه لن يكون منافساً سهلاً، وعزمه على الخروج بأول لقب محلي للطائرة بعد غياب 8 سنوات، عندما توج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2014-2015.

ومثل شباب الأهلي في مواجهة أول من أمس اللاعبون ماجد خميس، محمد خميس، ماجد صقر، ماجد ثاني، فياكسلاف، راشد مبارك، عدنان إبراهيم، تيري ديلمار، خليفة علي، شعبان عيسى، محمد راضي، حمد يوسف، هيرمانس، شامات، بينما مثل الوصل اللاعبون وليد ثاني، مروان سلطان، سعيد ربيع، هنري عمر، محمد شيخي، لجافتوف، تيم جروزير، عبدالقادري أوبيمي، محمد سلطان، سيف وحيد، محمد عبدالحميد، عامر غلام، وليد ربيع، صلاح علي غريب.

بشرى خير

من جانبه، أكد الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، أن طرفي الدور النهائي فائزان بما قدماه من مستويات قوية ومتقاربة خلال المواجهات الثلاث، التي انتهت جميعها بنتيجة واحدة 3-2، وأعرب عن سعادته بحسم «فرسان دبي» أول ألقاب موسم الطائرة في مسابقات الرجال، وهنأ الوصل على أدائه القوي، واستبشر خيراً بمنافسات قوية يشهدها هذا الموسم، على ضوء ما قدم شباب الأهلي والوصل، إلى جانب توقعاته بتكرار فرق ولاعبي شباب الأهلي الوقوف على منصات التتويج، مشيراً إلى أن جميع من في النادي يعملون على قلب رجل واحد، ولذا دائماً ما يكون النادي حاضراً على منصات التتويج في العديد من البطولات التي يشارك فيها.

أداء

بدوره، بارك سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، للفريقين على أدائهما القوي خلال الدور النهائي، وأكد أن مستوى الفريقين في الدور النهائي أسعد جماهير الكرة الطائرة، وزاد من التوقعات برؤية مستويات جيدة خلال الموسم الحالي، بينما تمنى عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، انعكاس مستوى الأداء الذي ظهر عليه شباب الأهلي والوصل في الدور النهائي إيجابياً على مسابقات هذا الموسم، وكذلك مستقبل المنتخبات الوطنية. وأضاف أن الأداء في الدور النهائي أعطى مؤشرات إيجابية للمستويات التي يطمح الاتحاد في الوصول إليها، سواء في المسابقات المحلية أو المنتخبات الوطنية.

احتفالية

من جهته، أعرب ماجد ثاني، لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز بأول ألقاب الموسم الجديد، واعتبره بشرى خير، ودافعاً معنوياً قوياً للاعبي فريقه للسعي إلى تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجاري، وأشار إلى أن الوصل كان مفاجأة البطولة بما قدمه من مستويات قوية، وحول بها الدور النهائي إلى 3 قمم من الفنيات العالية في الكرة الطائرة، وتوقع ماجد أن يكون الوصل أحد المنافسين الأقوياء على ألقاب البطولات في الموسم الجاري.

في حين أكد ماجد خميس، قائد شباب الأهلي، أن الخبرة لعبت دوراً مهماً في حسم «فرسان دبي» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأن المستوى القوي الذي قدمه الوصل أسهم في إنجاح البطولة فنياً وجماهيرياً، ووضح ذلك من الحضور والتفاعل الجماهيري الكبير في المواجهات الثلاث للدور النهائي، وتمنى أن يكون حضور شباب الأهلي دائماً على منصات التتويج في الموسم الجاري، لتعويض الجماهير عن غياب طائرة «فرسان دبي» عن الألقاب في الموسم الماضي.

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