«الشرتا» تتوّج بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجن

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية، لليوم الثالث على التوالي، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن الإيذاع للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و6 أشواط في الفترة المسائية، إذ تركزت الأنظار على الشوطين الرئيسيين التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للإيذاع المفتوح الرئيسي، الشوط الأول «إيذاع بكار مفتوح» وحصل الفائز في المركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و50 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني «إيذاع جعدان مفتوح» جائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم.

وحصدت «الشرتا» لمالكها علي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «منذر» لمالكه حمد علي عبيد بالرشيد الكتبي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «هقوة» لعلي خليفة محمد شاهين المرر، والشوط الرابع «وضوح» لمحمد سهيل عويضان، والشوط الخامس «مثير» لراشد بن نافع، وفي الشوط السادس «بشار» لعلي سعيد الخاطري.

نتائج

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الإيذاع عن فوز «الشاهينية» لقنون بن سعيد بن سلامه الكتبي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني «الفاتنة» لسلطان مهير عبد الله محيان الكتبي، وفي الشوط الثالث «الحذر» لعلي محمد سعيد الخاطري، وفي الشوط الرابع «ولوال» لماجد علي سالم الكتبي، الشوط الخامس «الشامخة» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي، الشوط السادس «صبا» لراشد سالم عبيد العامري الكتبي، الشوط السابع «معروف» لسالم حمد سليم العويسي، الشوط الثامن «مرضي» لحمد مطر حمد حليس الكتبي، الشوط التاسع «أوتار» لسعيد عبد الله حمود العويسي، الشوط العاشر «ليالي» لسالم علي سالم خصوني الكتبي، الشوط الحادي عشر«مزعج» لحمد محمد سيف محوش المزروعي، الشوط الثاني عشر«مزعج» لحمد مطر حمد حليس الكتبي، الشوط الثالث عشر «هيبة» لعبدالله سيف سعيد عنتر الغفلي، الشوط الرابع عشر «غاية» لعبدالله جعفر مرخان الكتبي.

شكر

وأعرب مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لكافة فعاليات ومهرجانات نادي الشارقة لسباقات الهجن، الذي أصبح منارة تراثية شامخة ومنبعاً للأصالة لهذا المهرجان الذي يعد إضافة كبيرة للمهرجانات السنوية التي تقام في ميادين الدولة الكبيرة، كما أشاد بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وإلى كافة الدوائر الحكومية والبلديات، متمنياً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها أياماً سعيدة في هذا الحفل التراثي البهيج الذي يهدف إلى تعزيز وتوثيق المحبة والتعاون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز