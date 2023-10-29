أبوظبي إكستريم.. نقلة نوعية في عالم الرياضات القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجحت الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم التي استضافتها مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تحقيق نجاح لافت وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة متميزة من نخبة لاعبي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم. وتمكنت البطولة المبتكرة والفريدة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت إشادة العديد من الرياضيين البارزين، فتضمنت نزالات في الجوجيتسو والجرابلينج ضمن قفص ثماني الأضلاع خلافاً للنزالات التقليدية على البساط.

تتويج

وتمثل هذه الدورة الافتتاحية مجرد البداية، إذ تعتزم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة للفعالية، إطلاق جولة عالمية وتنظيم البطولة في عدد من أبرز مدن العالم على مدار العامين المقبلين. ويتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقاً للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة، إذ تضمن أبوظبي إكستريم لجمهورها فرصة الاستمتاع بمشاهدة نزالات حماسية ومنافسات قوية على مدار جولتها المنتظرة.

مواجهة

شهدت مواجهة الفعالية الرئيسة للنزالات من دون بدلة في البطولة، مشاركة البرازيلي نيمان جراسي، المنحدر من عائلة جراسي الشهيرة في مجال الرياضات القتالية، فحقق فوزاً ساحقاً على الأمريكي بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي. وقال جراسي: «يسرني خوض هذه التجربة المتميزة والمشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها والتي أتوقع أن تحظى بمكانة رائدة في عالم الجرابلينج، وأتطلع للعودة وخوض النزالات في إطار الدورات المقبلة».

وقال بين هندرسون: «أسهم وجود القفص في جعل مهمة إسقاط الخصم أكثر صعوبة، خلافاً للنزالات المقامة على البساط، ولا سيما مع وقت الجولات القصير، ما أضفى مزيداً من التشويق على النزالات».

مفهوم

كما أشار طارق سليمان، الرياضي العربي الشهير في مجال الفنون القتالية المختلطة، إلى تفرد البطولة بين نظيراتها وتقديمها مفهوماً جديداً، فقال: «تتفرد أبوظبي إكستريم بتجربتها وأجوائها المتميزة، وتسرني هذه الفرصة لتطوير مسيرتي المهنية في الفنون القتالية المختلطة وتحدي نفسي والمشاركة في بطولات الجرابلينج، التي لطالما كانت شغفي الحقيقي ومارستها 15 عاماً وحملت حزامها الأسود ثلاث سنوات، كما استخدمتها لحسم العديد من نزالاتي بالإخضاع».

مستقبل

وقال البطل الفلسطيني عبدالكريم السلوادي: «البطولة متميزة في الصعد كافة، وعلى الرغم من أنها ما تزال في دورتها الأولى فإن الجهات المنظمة نجحت في بلوغ أعلى المعايير، ويسرني دوماً أن أكون جزءاً من فعاليات هذه البطولة».

وأضاف السلوادي: «أعادت أبوظبي إكستريم تعريف بطولات الرياضات القتالية، ولا سيما مع انطلاق جولتها العالمية المرتقبة، ما يضمن مواصلتها تنظيم النزالات المشوقة والمبتكرة، ونجحت البطولة في المزج بين الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ونالت إعجاب الجمهور في أنحاء العالم، ما يبشر بآفاق زاهرة تنتظر البطولة مستقبلاً».

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