شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج شباب الأهلي، أمس، بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبه على الوصل بنتيجة أشواط 3 - 2، في المباراة الماراثونية الفاصلة التي جرت بصالة نادي النصر، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وقام عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، بتتويج «فرسان دبي» بطلاً، و«الإمبراطور» وصيفاً، بحضور الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي،وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وشركات الألعاب في الوصل وشباب الأهلي والنصر.

قدم الفريقان مباراة مثيرة وممتعة، بدأها شباب الأهلي بقوة، وحسم الشوط الأول بنتيجة 25 - 18، وتمكن الوصل من العودة إلى المباراة وفاز بالشوط الثاني الماراثوني 29 - 27، لتشتعل أجواء اللقاء في الشوط الثالث ويتبادل الفريقان التقدم أكثر من مرة حتى تمكن شباب الأهلي بصعوبة من حسم نتيجته لصالحه 30 - 28، وفاز الوصل بالشوط الرابع 25 - 22، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس الحاسم، وانتهى لصالح شباب الأهلي 15 - 13.

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