ذهبية جديدة لمريم الزيودي ترفع حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في «بارالمبية هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - البيان

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أسدل الستار أمس على النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو بالصين ،وارتفعت حصيلة منتخباتنا في الدورة إلى 11 ميدالية بحصول مريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى،على ميدالية ذهبية جديدة في رمي القرص، فئة F40، محققة رقم آسيوي جديد، قدره 21.97 م، وهي الميدالية الثانية لمريم الزيودي بعد أقل من 24 ساعة من فوزها بفضية دفع الجلة، ولم يسبق لمريم تحقيق ميداليات في الألعاب البارالمبية السابقة، حيث كان ترتيبها الخامس، في كلا المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

صدارة

وتصدرت الإمارات ( 11 ميدالية) ، ترتيب البعثات العربية المشاركة وجاءت في المركز 14 في الترتيب العام، بين 44 دولة مشاركة بالدورة.

وتوزعت ميداليات الإمارات بين 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، بمعدل ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية لنورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبد الله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية لمريم الزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية.

في المقابل أنهت الصين الدورة في صدارة الترتيب العام، برصيد 521 ميدالية (214 ذهبية و167 فضية و140 برونزية)، وتلتها إيران بإجمالي 131 ميدالية ثم اليابان، التي ستنظم الدورة المقبلة عبر مدينة ايتشي وناجويا في 2026، ثالثة بـ 150 ميدالية.

سعادة

وعبّرت البطلة مريم الزيودي، عن سعادتها بمساهمتها في ختام مسيرة بعثة الإمارات في الدورة بالحصول على الميدالية الذهبية، ورفع حصيلة ميداليات بعثة منتخباتنا، وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة على فخرها بتحقيق إنجاز في اليوم الختامي، وأهدته إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقالت: فرحتي مضاعفة، فبعد حصولي على الميدالية الفضية في دفع الجلة، نجحت في الحصول على ذهبية رمي القرص، وتحقيق رقم آسيوي جديد، لتكون الميدالية، بمثابة مسك الختام لمشاركتي ومشاركة البعثة ككل، وتجسيداً لكل الجهود التي بذلت الفترة الماضية، وخير دافع للمحافظة على هذا التألق في كل المشاركات المقبلة.

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة على أن إنجازات مريم، وقبلها زميلتاها في منتخب ألعاب القوى، نورة الكتبي وذكره الكعبي، تجسد قدر الاهتمام برياضة المرأة في الإمارات، كجزء أصيل من سياسة الدولة في الاهتمام بالرياضة بصفة عامة، ولأصحاب الهمم على وجه التحديد.

وقال: أثبتت فتيات الإمارات براعتهن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، ونجحن خلال منافسات هذه النسخة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في إثبات جدارتهن في تمثيل الدولة، والوصول إلى منصات التتويج 5 مرات، عن طريق الثلاثي نورة الكتبي وذكره الكعبي ومريم الزيودي، والحصول على 5 ميداليات «ذهبيتان وفضيتان وبرونزية».

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