انطلاق «تحدي دبي للياقة» بأنشطة استثنائية وأجواء رياضية مميزة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انطلقت، أمس، فعاليات النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة، والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية، وبأنشطة استثنائية، ووسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتستمر فعاليات مبادرة «تحدي دبي للياقة» حتى 26 نوفمبر المقبل، بهدف تحفيز سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، وتبنّي أسلوب حياة صحياً.

ويمهد الأسبوع الأول من «تحدي دبي للياقة»، الطريق لإقامة فعاليات وأنشطة استثنائية على مدار شهر، تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية، التي تُظهر تفاني مدينة دبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، وحيوية.

وتشهد دبي أجواء من النشاط والحماس طيلة فترة «تحدي دبي للياقة»، مع مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، ليستفيد منها كافة الأفراد، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم.

وبسبب الظروف الجوية غير المتوقعة، تم تأجيل افتتاح «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» للزوار إلى بعد غد، فيما يفتح «مركز الجري والدراجات الهوائية» أبوابه غداً.

3 قرى

وتشارك في «تحدي دبي للياقة» 3 قرى للياقة البدنية في كلٍ من كايت بيتش، وحديقة مشرف، وون سنترال، ستقدّم مجموعة ضخمة من الألعاب الرياضية، والدروس، والفعاليات، وتُعد «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة»، خلية تنبض بالحياة، وتضجّ بالأنشطة الرياضية، في واحد من أكثر الشواطئ شهرة في دبي، وتتضمن القرية جدولاً حافلاً من الفعاليات وحصص التدريب، مثل جلسات يوغا هادئة، أو تمارين لياقة مفعمة بالحيوية، والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، حيث بإمكانهم خوض تجربة مفعمة بالمرح في مدينة الألعاب المائية، وهي عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً، مصمم للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات فما فوق. بالإضافة للاستمتاع بـ 30 دقيقة من المرح مقابل 30 درهماً فقط.

وتتضمن قرية كايت بيتش حلبة «سن أند ساند سبورتس بوكسنج رينج»، التي تشكل فرصة لصقل مهارات الزوار في الملاكمة أو الفنون القتالية، ومنطقة «رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة» من ميرا للتطوير العقاري، وتقدم مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، بالإضافة إلى صالة ألعاب في الهواء الطلق مجهزة بالكامل.

وخصصت منطقة ليبتون لليوغا والصحة لممارسة اليوغا، لأول مرة أو للمتمرسين فيها، ويمكن للزوار المشاركة في جلسات الإطالة والتنفس والتأمل، للحصول على جسم أقوى وعقل أكثر هدوءاً.

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