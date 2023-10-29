محمد بن ثعلوب: أداء منتخب الجودو في كل البطولات يدعو للفخر والاعتزاز

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأداء منتخب جودو الإمارات، خلال مشاركته في بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، التي اختتمت أخيراً بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وأضاف محمد بن ثعلوب، خلال مخاطبته للمنتخب على هامش الحفل الختامي للبطولة بحضور ناصر التميمي، أمين السر العام أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن أداء المنتخب وما تحقق في كل البطولات التي شارك بها يدعو للفخر والاعتزاز والاستمرار بنفس العزيمة والإصرار لبلوغ أولمبياد باريس 2024 لتمثيل جودو الإمارات، وجدد محمد بن ثعلوب إشادته بجهود المدرب فيكتور والطاقمين الإداري والفني والتطور الفني الملحوظ في أداء كافة عناصر المنتخب الذي تربع على صدارة قائمة المنتخبات العربية في كافه البطولات، التي شارك فيها اقتراباً من أولمبياد باريس الذي يشكل طموحاً لكافة الاتحادات الرياضية في العالم.

تكريم

تم على هامش اللقاء، تكريم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، من قبل الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، وذلك تقديراً لدوره واهتمامه ومتابعته بشكل يومي، مما ساهم في رفع المعنويات وتحقيق النتائج والإنجازات التي تحققت.

على جانب آخر، تختتم بعد ظهر اليوم بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي فعاليات بطولة العالم للكاتا، التي انطلقت أمس بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة من مختلف القارات، والتي تأتي ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.. وشهدت الجولة الافتتاحية لبطولة الكاتا مشاركة 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر، ومثل منتخب الإمارات في البطولة محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري.

تجهيزات

ويتضمن برنامج اليوم الختامي بصالة جامعة السوربون بإقامة الأدوار النهائية لمنافسات كتامي نو كاتا «تحت 23 سنة»، ثم منافسات جو نو كاتا «تحت 23 سنة» وكيمي نو كاتا «للكبار» ومنافسات كودوكان غوشين - جوتسو (كبار) وستكون النهائيات للكبار وتحت 23 سنة عند الساعة الثانية بعد الظهر مسكاً للبطولة.

من جهته، أشاد وفد الاتحاد الدولي للجودو المشرف على بطولة العالم للكاتا خلال مؤتمره واجتماعه الفني الذي عقد بفندق رمادا في أبوظبي بالتجهيزات الرائعة التي سخرتها الإمارات لبطولة العالم التي تستضيفها لأول مرة، كما أشادوا بالبنية التحتية والرياضية وفي كافة المرافق.

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