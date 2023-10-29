قطر ولبنان في صدارة «عربية السباحة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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انتزعت قطر ولبنان صدارة منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة في مسبح مدينة محمد بن زايد، في أبوظبي وتختتم فعالياتها غداً .

ونجح سباحو المنتخب القطري في تصدر منافسات فئة الرجال بعدما حصدوا 9 ميداليات في ختام اليوم الثاني من البطولة، إذ أحرز سباحو قطر 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات ذهبية، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات. وفي فئة النساء تصدر المنتخب اللبناني البطولة برصيد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، وحل في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وجاء المنتخب السوري في المركز الثالث بـ4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وبرونزيتان.

وأكد عبدالله الوهيبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة توفر الاحتكاك القوي للسباحين من مختلف الدول العربية، بما يحقق الفائدة الفنية المرجوة ويسهم في تطوير السباحة العربية، مشيراً إلى أن البطولة في أبوظبي تشكل فرصة كبيرة لتحسين أرقام السباحين والسباحات العرب ليتمكنوا من المنافسة بقوة على الصعيدين الآسيوي والدولي.

وقال: سعداء بمشاركة عدد كبير يصل إلى 120 سباحاً وسباحة في البطولة التي تستضيفها أبوظبي المرة الثانية بعد نسخة 2021، ومنذ انطلاقتها هناك منافسة قوية للغاية بين السباحين والسباحات من المنتخبات العربية المشاركة. وأشار إلى أن الوفود كافة المشاركة في البطولة أشادت بالتنظيم، لافتاً إلى أن أبوظبي بالفعل عاصمة الرياضة عالمياً ووجهة للبطولات العربية والعالمية ودائماً ما تحتضن البطولات باحترافية وهو ما حدث في البطولة العربية 2021 التي استضافتها أبوظبي أيضاً.

وأكد الوهيبي أن مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة تأتي ضمن خطة إعداد السباحين الصاعدين للبطولات المقبلة، وتعد البطولة العربية أفضل احتكاك لهم مع أسماء شابة صاعدة تقدم مردوداً جيداً.

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