«الشراعية 60 قدماً »تبحر في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ دبي اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد، ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة أكدت المشاركة في السباق الكبير، حيث سترسم لوحة زاهية على مياه الخليج العربي تعيد بها ذكريات ماضي الأجداد.

وتقطع السفن الشراعية مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً في مسار السباق من نقطة البداية قبالة جزر دبي، حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات لإنجاح الحدث المرتقب بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم في التنظيم، وأطلعت اللجنة المنظمة للسباق النواخذة على آخر التعليمات والشروط من خلال الاجتماع التنويري، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق.

وأكد محمد سيف المري، أن كل المعطيات تبشر بسباق ناجح لعدة أسباب أهمها تعاون واهتمام النواخذة والبحارة، والذي ظهر في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، متمنياً أن تستمر صور النجاح في السباق. وأضاف المري، تقارير الأرصاد الجوية والنشرة البحرية ستكون ملائمة للسباق، حيث سيكون تجمع السفن قبالة «جزر دبي»، ثم يتحرك الجميع إلى خط البداية، وستقوم قنوات دبي الرياضية بنقل مباشر للسباق.

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