«شديدة» تتوّج بكأس حاكم الشارقة في الشوط المفتوح للقايا

المصدر: الذيد - البيان

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تواصل لليوم الثاني على التوالي في ميدان الذيد لسباقات الهجن، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

وأقيمت المنافسات في سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 32 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية، وتركزت الأنظار على الشوطين الرئيسين التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والجعدان المفتوح الرئيسي، وحصل الفائز بالشوط الأول «لقايا بكارمفتوح» على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و50 ألف درهم، فيما خصص الشوط الثاني لـ «لقايا جعدان مفتوح» وجائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم.

وتألقت «شديدة» لمالكها طلال مصبح الكعبي بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «فعل» لمالكه محمد عتيق الفلاسي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، ونجحت «ريشة» لعبد العزيز سيف الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفازت «أراء» لرامس محمد بن ظبيت العامري بالشوط الرابع، و«رفاف» لعبد الله عامر بن حمد الجحافي بالشوط الخامس، و«مطلوب» لمحمد هلال بن علي الجحافي بالشوط السادس و«جواهر» لمحمد حمد بن سالم السالومي الدرعي بالشوط السابع، و«ظباع» لمحمد سعيد محمد بالكيله العامري بالثامن، و«النحاوي» لرامس محمد ظبيب العامري بالتاسع، و«الفارس» لشطيط مصبح مسحار الكتبي بالعاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن لقايا الابكار، عن فوز «مذخورة» لعلي محمد سعيد الخاطري بالشوط الاول، و«سيوف» لعبد الله المر سعيد بن حلوه الكتبي بالشوط الثاني، و«شاهين» لمحمد علي راشد الكتبي بالثالث، و«منور» لسعيد عبد الله حمود العويسي بالرابع، و«ضاربة» لسالم حسين سالم آل صبيح بالخامس، و«مناورة» لعبد الله خليفة بن عنتر الغفلي بالسادس، و«ذرب» لسالم جابر عبيد هياي المنصوري بالسابع، و«الذيب» لعلي عامر سعيد الغفيلي بالثامن، و«الشاهينية» لحياب موفي علي الدوسري بالتاسع، «بلشة» لخليفة بن حمد دريع بالعاشر، و«رهيب» لمحمد صغير محمد المنصوري بالشوط 11، و«مناور» لسالم محمد بن هدفه العامري بالشوط 12، و«منصورة» لحمد مطر بن حليس الكتبي بالشوط 13، و«الظبي» لراشد مهير سعيد العامري، بالشوط 14، و«الذيب» لمحمد سعيد الذيب النعيمي بالشوط 15، و«بشاش» لجمعة آل رحمه الدرمكي بالشوط 16، و«الجذابة» لبدر سعيد علي الموسني بالشوط 17، و«شواهين» لسيف سالم سيف النيادي بالشوط 18، و«هملول» لهادف عبيد الضحاك المنصوري بالشوط 19، و«الذهب» لجمهور محمد مصلح الأحبابي بالشوط 20، و«قيادة» لمحمد عتيج العامري بالشوط 21، و«مداهمة» لخالد المر سعيد بن حلوة الكتبي بالشوط 22.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إن المهرجان يشهد الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، للمنافسة على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، بطموح حصد مراكز أولى في المنافسات.

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