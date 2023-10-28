كوريا الجنوبية بطل كأس إسبيريتو سانتو للغولف للسيدات

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، منتخب كوريا الجنوبية بلقب بطولة العالم للغولف للهواة للسيدات، «كأس إسبيريتو سانتو»، التي أسدل الستار عليها مساء اليوم بنادي أبوظبي للغولف في أبوظبي.

وحقق المنتخب الكوري المركز الأول برصيد 22 تحت المعدل 554 ضربة، وحل منتخب الصين تايبيه بالمركز الثاني بمجموع 558 ضربة وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل، ويليه المنتخب الإسباني بمجموع 559 ضربة وبمعدل 17 ضربة تحت المعدل.

وفي منافسات الفردي حلت الصينية هواي شين بالمركز الأول بنتيجة 275 ضربة وبمعدل 13 ضربة تحت المعدل، وتلتها الإسبانية سيتانيا فرنانديز بـ277 ضربة، وبمعدل 11 ضربة تحت المعدل، وتليها لاعبة كوريا الجنوبية كيوريم سيو بنتيجة 278 ضربة وبمعدل 10 ضربات تحت المعدل.

التتويج

وقام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتسليم المنتخب الكوري الجنوبي الذي أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل وبمجموع 554 ضربة، الكأس.

حضر مراسم التتويج اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وخلفان سعيد الكعبي، مالك نادي أبوظبي للغولف، وممثلو الاتحاد الدولي والأمريكي والقاري والمنظمات العالمية للعبة.

مشوار المنتخب

من ناحية أخرى أنهى منتخب الإمارات الذي يشارك المرة الأولى، مشواره بتحقيق 24 ضربة فوق المعدل، ليتقدم على منتخبات مثل تشيلي وباكستان وبوليفيا، وعلى الصعيد الفردي كانت لاعبتنا جيمي كاميرو صاحبة أفضل نتيجة برصيد 11 فوق المعدل، وتساوت انتصار الريش ولارا الشايب في رصيد 17 ضربة فوق المعدل.

وأشاد اللواء «م» عبدالله الهاشمي بنجاح البطولة والفعاليات المصاحبة، وقدم التهنئة للفائزات بمختلف مواقعهن في الترتيب العام، وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعبات الإمارات ضمن الكوكبة المتميزة من لاعبات العالم لاكتساب الخبرات، والتي تهدف للارتقاء بمستواهن، إذ سيوجدن قريباً في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية، وصولاً للعالمية، ووجه الهاشمي الشكر اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والدائرة الاقتصادية بأبوظبي.

تكريم

قدم اللواء الهاشمي دروعاً تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي، ولرئيس الاتحاد الأمريكي للغولف، ورئيس الاتحاد القاري، كما قدم شهادة تقدير إلى أكرم سكيك، المدير العام للاتحاد؛ تثميناً وتقديراً لجهوده المتميزة في المونديال.

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