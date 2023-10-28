الشارقة بطل كأس اليد المرة السادسة

المصدر: متابعة – فايز بجبوج

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توج فريق الشارقة بلقب كأس الإمارات لكرة اليد المرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه اليوم على مليحة 35-30، في المباراة النهائية في قاعة البطائح، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف بنتيجة 17-13.

وقام نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتسليم الشارقة كأس النسخة 20 للبطولة والميداليات الذهبية بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وأحمد سالم الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي.

وبهذا التتويج حقق الشارقة لقبه الثالث الموسم الحالي، بعد تتويجه في سبتمبر الماضي بكأس الاتحاد وكأس السوبر الإماراتي.

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