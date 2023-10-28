14 فعالية رياضية في مهرجان ليوا الدولي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ليوا الرياضي عن أجندة البطولات المقبلة لمهرجان ليوا الدولي 2024، الذي سينطلق 8 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وهي النسخة التي تعد الأطول من بين جميع الدورات السابقة وينظمها النادي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ويعتزم نادي ليوا تنظيم 14 منافسة رياضية مختلفة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة طوال أيام المهرجان، التي ستجتذب حضوراً جماهيرياً وسياحياً كبيراً من المتوقع أن يتجاوز أرقام آخر نسخة من المهرجان.

وأكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، التوقعات الكبيرة بأن يصل عدد المشاركين في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية إلى أكثر من 1700 مشارك ومتسابق، ليكون رقماً قوياً يسجله المنظمون للمهرجان، وقال: نواصل في نادي ليوا الرياضي كسر أرقام جديدة في كل موسم، وفي النسخة المقبلة نهدف إلى أن يتجاوز عدد المشاركين كل الأرقام السابقة والوصول إلى رقم جديد، خاصة مع انضمام بطولات جديدة إلى أجندة الرياضات المعلنة، وأيضاً المنافسات القوية المرتقبة خلال المهرجان.

وأضاف القبيسي: إضافة إلى البطولات التي نشاهدها في كل موسم، وهي الاستعراض الحر للسيارات، وسباقات الخيول والهجن والصقور، وهدد الحمام، وليوا درفت، والبيرن آوت، والاستعراض الرملي، والدريف واليو تي في، وبطولة تل مرعب للسيارات، أضفنا هذا الموسم فعاليات المونستر جام، التي تنضم إلى سلسة سباقات السيارات التي ينظمها النادي بالتعاون مع شركائه.

وأكد القبيسي أن الفعاليات اليومية للمهرجان ستكون مختلفة هذا الموسم، بعد أن تمت إضافة حديقة حيوانات ليوا، والمرافق الرياضية المختلفة وملعب البنت بول، والمزرعة الذكية، وحديقة تل مرعب، إلى الأنشطة السابقة، التي كانت تضم قرية ليوا، وسوق تل مرعب، وممشى ليوا، وفعاليات عديدة، وقال: سيكون هناك تنوع شامل وكبير هذا الموسم، وستكون نسخة استثنائية من دون شك في مهرجان ليوا الدولي، وسنعلن عن أجندة أكثر شمولية في الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن منطقة مرعب قد تم إعدادها بشكل متكامل، مع الإعلان أيضاً عن المناطق التي تم تخصيصها للكثير من الفعاليات المقدمة للجمهور، وأبرزها أيضاً منطقة المطاعم التي سيصل عددها هذا الموسم إلى 120 مطعماً، وقال: قريباً سيتم فتح باب التسجيل في كل المسابقات وجميع الفعاليات والأنشطة وخدمات التخييم، وذلك عن طريق التطبيقات الذكية للنادي في مختلف المتاجر الإلكترونية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز