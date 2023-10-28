شرطة دبي تختتم دورة أخصائي تغذية رياضية للنزيلات

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونائبه العميد صلاح جمعة بوعصيبة، ختام دورة أخصائي تغذية رياضية، لعدد 14 نزيلة في سجن النساء، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأوضح العميد مروان جلفار أن الدورة تعد إضافة نوعية لكل من يرغب في التخصص مُستقبلاً في مجال التغذية الرياضية بعد انقضاء فترة محكوميته، نظراً لما تتضمنه من معلومات قيّمة خاصة وأنها معتمدة، وقُدمت على أيدي مُتخصصين وخبراء مُعتمدين من الاتحاد الدولي لسجلات مُحترفي التمارين الرياضية.

وأكد العميد جلفار أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تولي الجانب المهني والتعليمي للنزلاء والنزيلات أهمية كبيرة، نظراً لتأثيره الجوهري في تغيير حياة النزيل بعد خروجه من السجن، وزيادة فرص امتهانه لمهن شريفة تُعينه في الحياة، وتأخذ بيده إلى جادة الصواب مرة أخرى.

وأضاف: الدورات والورش والبرامج التعليمية والحرفية والمهنية التي توفرها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للنزلاء، مُتنوعة وتشتمل مختلف التخصصات، منها دورة صناعة المبادرات المجتمعية، والتصميم الفوتوغرافي وبرامج الجرافيكس، وتصميم الفيديو الاحترافي، ودورات في اللغات، وإدارة فن الغضب، والتحديات وطرق النجاح، ودورة تنمية وتطوير الإبداع، ودورة محرك ثلاثي الأبعاد، ودورة الزراعة العضوية، ودورة الكاريكاتير الصحافي، ودورة ميكانيكا محرك المركبات، ودورة تصميم الحدائق المنزلية، ودورة تقنيات القطع بالليزر، إلى جانب العديد من الدورات الحرفية واليدوية التي تعينهم على فتح مشاريع خاصة بهم.

مفاهيم

وتضمنت دورة أخصائي تغذية رياضية شرحاً حول مفاهيم التغذية وتطبيقاتها للرياضيين، وعلاقاتها بإنتاج الطاقة في الجسم وأنواع الأغذية والمكملات الغذائية، وكيفية وضع خطة تغذية للرياضيين في الألعاب الجماعية والفردية وألعاب القوى والفئات الخاصة، إلى جانب برامج تدريبية تتعلق بالتطبيقات الغذائية في مجال إدارة الوزن، سواء لعمليات التنحيف أو زيادة الوزن.

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