4 ميداليات للإمارات في «عربية الأثقال» و«الأندية الإفريقية»

المصدر: القاهرة – البيان

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أهدى لاعبو المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال الإمارات 4 ميداليات «فضيتان وبرونزيتان»، بنهاية اليوم الثالث من البطولتين العربية للمنتخبات، والأندية الإفريقية للأثقال بالقاهرة، وفازت جوليا كاتو لاعبة النادي بالميدالية الفضية لوزن 64 كلغم، وحلت زميلتها باولا جارسيا بالمركز الرابع في الوزن نفسه، وأضافت هدى شكري الميدالية الفضية الثانية للنادي، في وزن 71 كلغم ، وحققت زميلتها مونسيرات فيلاسكيز الميدالية البرونزية في الوزن نفسه.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، حصلت مي المدني على برونزية النطر لوزن 71 كلغم، فيما حلت زميلتها في المنتخب فاطمة ناروئي بالمركز الـ11 في وزن 64 كلغم.

وشاركت الدانة بني هاشم، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال التي تقود البعثة بجانب عبد الله الشامسي عضو مجلس الإدارة في مراسم التتويج .

ويشارك اليوم عيسى البلوشي لاعب المنتخب في منافسات وزن 89 كلغم في البطولة العربية، وأنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي في منافسات 67 كلغم بـبطولة الأندية الإفريقية.

طموح

وقالت هدى شكري: طموحي كان الحصول على الميدالية الذهبية، إلا أن «الفضية» جيدة وأنا سعيدة بها جداً، وفخورة بأنني حققتها باسم نادي أبوظبي الذي قدم لي ولزميلاتي وزملائي الكثير في الفترة الماضية، وهذه بداية لمشوار طويل سنحرص جميعاً على أن يكون متميزاً ومليئاً بالإنجازات، وأتمنى التوفيق لبقية لاعبي المنتخب والنادي في الأيام الثلاثة المتبقية من المنافسات.

تهنئة

وأكد خليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي ومشرف الفريق، أن الحصاد حتى الآن مرضٍ جداً قياساً على أنها المشاركة الأولى لـ «أبوظبي لرفع الأثقال» في البطولات الخارجية، وقال: نقلت للاعبين تهنئة عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، بما تحقق من ميداليات، وتحفيزه بقية اللاعبين على رفع غلة المنتخب والنادي من الميداليات.

على صعيد آخر ناقش عبد الله الشامسي والدانة بني هاشم مع طلال الجسار رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال آفاق التعاون بين نادي أبوظبي والاتحاد والأندية الكويتية، كما تم تكريم الجسار بدرع النادي.

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