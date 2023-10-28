النشرة البحرية مبشرة وتوقعات بسباق ناجح.. غداً السفن الشراعية 60 قدما تبحر في شواطئ دبي

المصدر: البيان

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تشهد شواطئ دبي غدا الأحد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إنطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد

ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة أكدت المشاركة في السباق الكبير حيث سترسم لوحة زاهية خلال فترة الظهيرة على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء حين ترفع أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية لتعيد بهذا المشهد ذكريات ماضي الآباء والأجداد.

وتقطع السفن الشراعية المشاركة مسافة تزيد عن 20 ميلا بحريا في مسار السباق من نقطة البداية التي سوف تحددها اللجنة المنظمة حسب حالة البحر وسرعات الرياح في عمق مياه الخليج العربي قبالة جزر دبي حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات لإنجاح الحدث المرتقب بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في التنظيم حيث اطمأنت على الجهود القائمة وكافة الجوانب

وأطلعت اللجنة المنظمة للسباق النواخذة على آخر التعليمات والشروط من خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد صباح يوم اليوم عبر تقنية الإتصال المرئي بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق

وأكد محمد سيف المري مشرف السباق ان اللجنة المنظمة تحرص دائما على إنجاح كافة الفعاليات مشيرا إلى أن كل المعطيات تبشر بسباق ناجح لعدة أسباب أهمها تعاون واهتمام النواخذة والبحارة والذي ظهر في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما متمنيا ان تستمر صور النجاح في هذا السباق

وأضاف المري إن تقارير الأرصاد الجوية والنشرة البحرية ستكون ملائمة تماما في السباق حيث سيكون تجمع السفن قبالة (جزر دبي) ومن هناك سيتحرك الجميع الى خط البداية وتعطى بعدها إشارة الإنطلاقة وستطلع اللجنة المنظمة المشاركين كالمعتاد على احداثيات التجمع وخطي البداية والنهاية عبر الرسائل النصية القصيرة -أس أم أس-.-.

دبي الرياضية

تقدم قنوات دبي الرياضية خدمة متميزة لعشاق ومحبي الرياضات البحرية وسباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية من خلال النقل المباشر للسباق

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يعد طاقم السفينة نمران 211 آخر طاقم توج بالمركز الأول في سباقات السفن الشراعية المحلية قدما في دبي وذلك خلال الموسم الماضي بعدما عانق (ناموس) سباق القفال أغلى البطولات

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تصدر طاقم السفينة الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري الترتيب العام لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما ويتطلع بقوة هذا الموسم للمحافظة على تفوقه

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تدخل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدما هذه السنة 2023 موسمها الواحد والثلاثين منذ تأسيسها وإشهارها رسميا عام 1993 خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي

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شهد أول سباق نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدما يوم 26 مايو 1993 مشاركة 16 سفينة حيث فاز بالسباق طاقم السفينة منصور 36.

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تشهد بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما ثلاث محطات هذا الموسم 2023-2024 منها الجولة الأولى اليوم الأحد والجولة الثانية منتصف شهر ديسمبر المقبل فيما سيكون موعد الجولة الثالثة متزامنا مع ختام الموسم من خلال سباق النسخة رقم 33 من كرنفال (القفال) للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في شهر أبريل القادم

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