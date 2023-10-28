ذهبية مريم الزيودي ترفع حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في ختام "البارالمبية الآسيوية"

المصدر: وام

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اختتمت بعثة الإمارات، اليوم السبت، مشاركتها في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالحصول على ميدالية ذهبية جديدة، عبر مريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى، لترفع البعثة رصيدها إلى 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

وأحرزت الزيودي ذهبية مسابقة رمي القرص فئة F40، وحققت رقما آسيويا جديدا (21.97 متر)، وجاءت سارولتوجز داجفادورج من منغوليا ثانية بـ20.79 متر، ومدينا مختاروفا من أوزبكستان ثالثة بـ19.55 متر. والميدالية هي الثانية لمريم الزيودي في هذه الدورة بعد فضية دفع الجلة أمس الجمعة، علما بأنها أحرزت المركز الخامس بكل من المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها الغامرة بالميدالية الذهبية ورفع حصيلة الإمارات وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة فخرها بهذا الإنجاز، الذي تهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات. وقالت: "أرى هذه الذهبية بمثابة مسك الختام لمشاركتي ومشاركة البعثة ككل، وتجسيدا لجهود الفترة الماضية، وخير دافع في المشاركات المقبلة". وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة أن إنجاز مريم وقبلها زميلتيها في منتخب ألعاب القوى نورة الكتبي وذكره الكعبي، يجسد قدر الاهتمام برياضة المرأة في الإمارات كجزء أصيل من سياسة الدولة في الاهتمام بالرياضة بصفة عامة ورياضة أصحاب الهمم خاصة.

وقال: "أثبتت فتيات الإمارات براعتهن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، وأثبتن جدارتهن في تمثيل الدولة خلال هذه النسخة من الألعاب البارالمبية الآسيوية بالوصول إلى منصات التتويج 5 مرات عن طريق نوره وذكره ومريم، وحصد 5 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)". وأضاف: "ما يدعو للفخر أن اللاعبات قادرات على مواصلة العطاء، وأن معظمهن لم يسبق لهن التتويج في البارالمبية الآسيوية، وهذه النسخة شهدت أولى إنجازاتهن ونتمنى استمرارها في المستقبل". وحرص الهاملي على زيارة البعثة في مقر إقامتها بقرية الرياضيين، والتهنئة على الإنجازات خلال منافسات هذه الدورة، والجهود المخلصة التي ساهمت في رفع علم الدولة على منصات التتويج، وطالبهم بمزيد من الجهد في الفترة المقبلة للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق ما هو أفضل. وشهدت منافسات اليوم الأخير أيضا، فوز عمير يونس بالمركز السابع في مسابقة الرمح فئة F55،

وجاءت مريم المطروشي سادسة في دفع الجلة فئة F46، وأحتل أحمد البلوشي المركز الرابع في مسابقة وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة. وتصدرت الإمارات في ختام منافسات الدورة، صدارة ترتيب البعثات العربية المشاركة، بإجمالي 11 ميدالية، وضعتها في المركز الـ14 في الترتيب العام بين 44 دولة شاركت في الدورة. وجاءت ميداليات الإمارات بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وكانت كالآتي: ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية لنورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبد الله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية لمريم الزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية.

وأنهت الصين الدورة في صدارة الترتيب، برصيد 521 ميدالية (214 ذهبية و167 فضية و 140 برونزية) وتلتها إيران بإجمالي 131 ميدالية (44 ذهبية و46 فضية و41 برونزية)، وجاءت اليابان، التي ستنظم الدورة المقبلة بمدينة ايتشي وناجويا في 2026، ثالثة بـ150 ميدالية (42 ذهبية و49 فضية و59 برونزية).

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