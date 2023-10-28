تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تحدي دبي للياقة» يدشن نسخته السابعة بفعاليات متنوعة اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من «تحدي دبي للياقة»؛ المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

ويضم برنامج النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة، التي تستمر حتى 26 نوفمبر المقبل، مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية؛ مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة؛ مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله.

وتستهدف النسخة الجديدة تحقيق رقم قياسي جديد في عدد المشاركين وكسر حاجز 2.2 مليون مشارك الذي سجل العام الماضي بعدما استقطبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد نحو 35 ألف دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري»، إضافة إلى آلاف المشاركين الذين استقطبتهم الفعاليات المتنوعة والجاذبة في قرى اللياقة وحصص التدريب بمراكز اللياقة البدنية في مختلف مناطق دبي.

وتفصيلاً، سجل تحدي دبي للياقة مشاركة 8 ملايين و236 ألف شخص على مدار النسخ الـ6 الماضية، بواقع 786 ألفاً في النسخة الأولى (2017)، ومليون مشارك في النسخة الثانية (2018)، و1.1 مليون في 2019، و1.5 مليون مشارك في النسخة الرابعة (2020)، و1.65 مليون في النسخة الخامسة (2021)، و2.2 مليون في النسخة السادسة (2022).

فعاليات رئيسة

وتتضمن أبرز الفعاليات الرئيسة في «تحدي دبي للياقة» الحالي «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، يوم 12 نوفمبر المقبل، و«تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، الذي يقام في شارع الشيخ زايد، في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة ،26 نوفمبر المقبل، إضافة إلى «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الجديد كلياً، الذي يقام في حتا برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما يقدم التحدي فرصة الاختيار بين 3 قرى مجانية للياقة البدنية لمدة 30 يوماً، و26 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، وعدد كبير من فعاليات الشركاء، والآلاف من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كأس دبي للبادل.

وتتوزع قرى اللياقة البدنية بين 3 مناطق مختلفة في دبي حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من المشاركين وعشاق النشاط البدني، وتضم جميعها مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية وحصص اللياقة والفعاليات، ما سيحولها إلى مراكز رياضية ممتعة ونابضة بالحياة تشجع كل الأفراد على المشاركة.

وتشكل «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» الوجهة المثالية لمحبي برامج اللياقة البدنية الشاملة، تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وفي نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً أما «مركز حديقة مشرف للدراجات » برعاية هيئة الطرق والمواصلات، فيستقطب محبي مغامرات الدراجات، من الاثنين إلى الجمعة، وفي عطلات نهاية الأسبوع تستمر متعة ركوب الدراجات مع جولات صباحية ، ورحلة مسائية ويعد «مركز الجري والدراجات الهوائية»، في ون سنترال الوجهة الجديدة في برنامج التحدي.

ويسعى «تحدي دبي للياقة» إلى تطوير عادات صحية للمشاركين من خلال تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واعتماد نمط حياة نشط،ومنذ إطلاقه في العام 2017، ساهم التحدي في تغيير لياقة وجودة حياة ملايين الأشخاص. كما نجح في تحويل دبي إلى وجهة للياقة ، حيث شهدت نمواً ملحوظاً في المرافق والفعاليات الرياضية .

واليوم، توفر دبي العديد من مناطق التمرين في الهواء الطلق، ومسارات واسعة للجري وركوب الدراجات ، ومجموعة متنوعة من خيارات اللياقة، ويعكس هذا التطور الكبير في مرافق اللياقة والأنشطة البدنية التزام دبي بتوفير بيئة شاملة تمكن الجميع من تحسين لياقتهم البدنية وصحتهم.

احتفالية فريدة

ويشكل التحدي احتفالية فريدة باللياقة البدنية على مستوى المدينة تستمر لمدة شهر كامل، وتدعو السكان والزوار من جميع الأعمار والقدرات للمشاركة في التحدي وتجربة رياضات جديدة واغتنام فوائد نمط الحياة النشط سواء للرياضيين المتمرسين أو المبتدئين بهدف بناء مستقبل أكثر صحة ولياقة،و يمكن خوض التحدي بالتسجيل على

www.dubaifitnesschallenge.com للمشاركة في واحد من أكبر تحديات اللياقة على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من &e، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار.والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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