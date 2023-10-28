«مثايل» تتوج بكأس حاكم الشارقة للهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، صباح أمس، منافسات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في نسخته الثانية، والذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن حتى الثلاثاء المقبل.

وشهد اليوم الأول، الذي خصص لفئة «الحقاقا»، منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم، و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كلم، وتصدرها شوطان رئيسيان، الأول «حقاقا بكار»، وحصل الفائز على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، و50 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته وهي عبارة عن بندقية و30 ألف درهم.

وتوجت «مثايل» لمالكها حمد سيف محمد نعيف العامري بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع «ملبي» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة.

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