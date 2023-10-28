ذهبية لعبدالله العرياني وفضية لمريم الزيودي في «بارالمبية هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت بعثة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو بالصين، رصيدها إلى 10 ميداليات، بإضافة ذهبية وفضية أمس، عبر عبدالله سلطان العرياني، ومريم الزيودي، من منتخبي الرماية وألعاب القوى، ويسدل اليوم الستار على منافسات الدورة ويتم خلال حفل الختامه تسليم علم الدورة لعمدة مدينة ايتشي وناجويا اليابانية، مقر النسخة الخامسة في 2026.

جاءت ذهبية عبدالله العرياني بفوزه بالمركز الأول في مسابقة البندقية 50 متراً «3 أوضاع» فئة «SH1»، ليحرز الميدالية الذهبية الثالثة للإمارات في الدورة، بعدما أنهى المسابقة بـ 456.5 نقطة، وخي الميدالية الثانية للعرياني في الدورة، بعد برونزية البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، للفئة نفسها. وأحرزت مريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، فضية منافسات دفع الجلة فئة «F40»، مسجلة 8.49 أمتار.

ونجحت الزيودي في تحسين رقمها الذي سجلته في «بارالمبية جاكرتا 2018»، وهو 5.50 أمتار.

وعبر العرياني عن سعادته للوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه بإحراز الذهبية ، رغم قوة المنافسة مع بطلي الصين وكوريا الجنوبية وقال: أهدي الميدالية الذهبية إلى قيادتنا الرشيدة لدعمهم واهتمامهم برياضة أصحاب الهمم، ما يعطينا حافز لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل الدولية والعالمية.

وعبرت مريم الزيودي عن سعادتها بفضية دفع الجلة، وتحقيق رقمين آسيوي وشخصي، وقالت: افتخر بالإنجاز وأهديه إلى قيادتنا الرشيدة والفوز ثمرة معسكرات متواصلة منذ بطولة العالم في فرنسا.

وأكدت مريم الزيودي أنها ستبدأ مباشرة الإعداد لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، رغبة فيالوصول لمنصات التتويج.

من ناحية أخرى فازت سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الإمارات للدراجات بعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، في اللجنة البارالمبية الآسيوية، التي يستمر عملها لمدة 4 سنوات.

نتائج

شهدت الرماية فوز لاعبنا عبدالله سيف العرياني، بالمركز الخامس في مسابقة البندقية 50 متراً «3 أوضاع» فئة «SH1»، وجاءت منى حسن، وعائشة الشامسي، في المركزين الـ11 والـ 16 لمسابقة البندقية 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة «SH2».

وفي ألعاب القوى، حل الثنائي أحمد الحوسني، وأحمد النقبي، بالمركزين الرابع والثامن في مسابقة دفع الجلة فئة «F33»، وجاء أحمد المازمي، خامساً في المسابقة نفسها لفئة «F34»، وحلت عائشة الخالدي، في المركز السابع لمسابقة رمي الرمح «فئة F33». وفي الدراجات، حل عبدالله البلوشي، رابعاً في سباق الطريق لمسافة 69 كم، فئة «C5»، وجاء زميله أحمد البدواوي، ثامناً في السباق نفسه، وجاءت سلامة الخاطري، خامسة في سباق مسافة 41 كم، فئة «C5».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز