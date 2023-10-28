الجزائر تتصدر منافسات اليوم الأول لـ«عربية السباحة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تصدرت الجزائر منافسات اليوم الأول من البطولة العربية السادسة للسباحة، التي انطلقت فعالياتها، أمس، بمسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وينظمها الاتحاد العربي للسباحة، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للسباحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وتستمر حتى بعد غدٍ.

وأحرزت الجزائر 6 ميداليات، خلال اليوم الأول من البطولة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، وواحدة برونزية، وجاءت لبنان في المركز الثاني بذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، واحتلت تونس المركز الثالث في الترتيب العام بـ 6 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.

وكانت البطولة افتتحت بحفل، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة، وعبدالله الوهيبي مدير البطولة، ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.

وقال عارف العواني في كلمته في افتتاح البطولة: «نرحب بالأشقاء من الدول العربية في البطولة، التي تستضيفها أبوظبي للمرة الثانية بعد النجاح، الذي حققته البطولة، التي أقيمت عام 2021، ويسعدنا هذا الوجود في المحفل العربي الأخوي».

تعاون

من جانبه، أعرب زهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة عن سعادته بنجاح انطلاقة النسخة الحالية، في ظل التعاون بين الاتحاد العربي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الإماراتي للسباحة، لخروجها بأفضل صورة.

وأضاف: «شهدنا انطلاقة قوية للبطولة بحضور 16 دولة عربية، الأمر الذي يعزز مكانة البطولة، وأهميتها لجميع الدول المشاركة».

ووجه المفتي الشكر إلى الاتحاد الإماراتي للسباحة، ومجلس أبوظبي الرياضي على توفير كل عوامل النجاح للبطولة، وتقديم كل الدعم من أجل خروجها بالشكل اللائق.

من جهته، قال عبدالله الوهيبي مدير البطولة: إن منافسات النسخة الحالية تشهد مشاركات أكبر من السباحين والسباحات، في ظل استعدادات الكثير منهم، للمشاركة في بطولة العالم مطلع العام المقبل بالدوحة، وكذلك في إطار استعدادات السباحين العرب لأولمبياد باريس 2024، الأمر الذي جعل اللجنة المنظمة تخصص النسخة الحالية لفئة «العموم».

وأشار الوهيبي إلى أن الإمارات تشارك في النسخة الحالية بـ 8 سباحين وسباحات في عدد من السباقات المختلفة، وهناك طموح كبير لتحقيق نتائج إيجابية، وأكبر عدد من الميداليات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

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