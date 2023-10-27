24 لاعبة في بطولة الفجيرة للبادل

المصدر: الفجيرة – البيان

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تنطلق ظهر يوم غدٍ بطولة الفجيرة للبادل للسيدات بنسختها الأولى في بادل زون في الفجيرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل.

ويشارك في البطولة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات في الدولة.

وثمن الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، راعي البطولة، الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة، التي أصبحت إحدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مؤكداً أن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الإمارات عموماً، وفي الفجيرة على وجه الخصوص.

بدورها قالت رئيسة اللجنة المنظمة الجنوب أفريقية إيلا ياه: «نتطلع إلى أن تكون هذه البطولة بروفة حقيقية لتنظيم بطولات مقبلة وبشكل مميز تدريجياً»، وقدمت الشكر لراعي البطولة، وأوضحت مديرة البطولة هانيا ريكي أنه تم استكمال الجاهزية من جميع الجوانب لظهور البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين، وبما يساعد اللاعبات ليقدمن مستويات فنية عالية.

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