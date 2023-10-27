وزراء ومسؤولون يشيدون بمبادرة "وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية" وثمارها

المصدر: وام

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أشاد وزراء ومسؤولون بمبادرة “وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية ”التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات وثمنوا فوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد الذي تسلمتاه خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لها حيث هنأهما بالفوز.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة أهمية "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" في دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتشجيعها على تعزيز الممارسات الرياضية والارتقاء بصحة النشء، وإعداده بدنياً ومهارياً للانضمام إلى الأندية والأكاديميات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وقال معاليه: "نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي ما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة.. ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي بين أجيال المستقبل وتشجيعهم على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية".

وتقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإطلاق "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" لدعم وتطوير الرياضة في القطاع المدرسي بدبي وتشجيع المدارس على توفير الرعاية للرياضيين المميزين وتوفير المنشآت الرياضية والكوادر المؤهلة لتنمية وتطوير المواهب الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلبة.

وتقدمت معاليها بالشكر والعرفان أيضا إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على زيارته و تكريم المدرستين الفائزتين بالدورة الثانية للوسام.

وأكدت معاليها حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تعزيز ممارسة الرياضة في البيئة المدرسية ومد جسور التعاون مع المعنيين في الدولة من أجل تطوير مهارات الطلبة في مجالات الرياضة والاستثمار بها، موضحة أن المدارس تشكل حاضنة لأبطال الغد.

وقالت: " نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل".

وأكد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها الطيبة وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعي التعليم والرياضة.

ونوه إلى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 ومباركة سموه توصياته التي كان من بينها اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الأول من نوعه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي من حيث الفعاليات والمنشآت والكوادر المختصة، وتحويل مدارسنا الى أماكن لتخريج الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات إلى جانب تفوقهم الرياضي واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات مبكرا وتأهيلها لتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات وللدول التي ينتمي اليها الطلبة المقيمون في الدولة".

وأضاف: "وتقديرا لمكانة هذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فقد زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المدرستين الفائزتين وسلمهما الوسام وأشاد بجهود إدارتي وطلبة المدرستين لتحقيق التفوق والتميز في هذا المجال وهي الزيارة التي تركت أثرا ايجابيا كبيرا في المدرستين وشكلت حافزا لهما للمزيد من التميز وحافزا أيضا لجميع المدارس الأخرى للعمل بجد ومثابرة وابتكار لنيل الوسام في السنوات المقبلة".

وقدمت إدارتا المدرستين الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لزيارته لهما وتسليمهما الوسام وتهنئة إدارتيهما وفرق عملهما وطلبتهما بهذا الإنجاز وأكدتا عزمهما على مواصلة العمل والتميز لتعزيز مكانة الرياضة في المدرسة واستقطاب الموهوبين وصناعة أبطال موهوبين قادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.

ونالت “أكاديمية دبي الدولية” الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها تتيح لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد ومثلها للبنات و يشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالبا يمثلون أكثر من 70% من طلبة المدرسة.

وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقًا يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي، و فازت فرقها بـ 19 لقبا في موسم 2022-2023 وحده .. وتضم أيضا 25 طالبًا بمنحة رياضية ، ولديها برنامج سفير الرياضة وتستضيف 23 بطولة سنويا، وعلى صعيد المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة شاركت فرق المدرسة في بطولات عديدة داخل الدولة وفي بطولات عالمية في بريطانيا واسبانيا و إيطاليا وسريلانكا والهند، كما يشارك طلبتها ضمن فرق أندية دبي و منتخبات دولهم في مختلف الرياضات.

ونالت “مدرسة المعارف للبنين” الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية وتضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالبًا ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالبا من بينهم 210 طلاب في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية.

ويشارك 90% من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.

وجرى في إطار الدورة الثانية من الوسام تقييم وزيارة 72 مدرسة حكومية وخاصة من قبل فرق مجلس دبي الرياضي وبيت خبرة دولي وتمت عملية التقييم وفق 4 معايير رئيسية، هي الأول التميز الرياضي وذلك من خلال استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات وتأهيلهم للعب في الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات ومختلف الدول، وتكوين قاعدة بيانات لمتابعة تطورهم وأدائهم وتوفير الأجواء التي تؤهلهم للتميز العلمي والرياضي في الوقت ذاته والأنشطة والبطولات التي تنظمها المدرسة لطلبتها على مدار العام الدراسي ونتائج فرقها في البطولات المحلية والقارية والدولية.

الثاني “ البنيـــة التحتيــــة” وذلك من خلال تنوع مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة للاستخدام اليومي للطلبة والثالث “الصحة المستدامة” وذلك من خلال البرامج الرياضية الصحية التي تسهم في زيادة نشاط وحيوية الطلبة وسعادتهم والوقاية من أمراض العصر مثل السكرى والسمنة، وتشجيع أسلوب التغذية السليمة.. فيما جاء المعيار الرابع تحت عنوان “ كفاءة وفعالية الإدارة المدرسية” وذلك من خلال دعم الإدارة وتوفر الكوادر المؤهلة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي.

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