العين مستعدة لاستضافتها في محيط استاد هزاع بن زايد .. غدا انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية

المصدر: البيان

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تنطلق يوم غد السبت 28 أكتوبر منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط ستاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، "الطريق إلى باريس"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة في محيط ستاد هزاع بن زايد، الذي حضره سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واغناسيو سوريان مسؤول الفعالات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبن دي لا كروز مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

ويأتي التصميم الجديد لكرة البطولة، المستوحى من المدينة، بعد تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية، وتعكس كرة "الطريق إلى باريس"، التي صنعتها شركة ويلسون بعناية فائقة، شوارع باريس النابضة بالحياة ومعالمها المتميزة، حيث يعبّر التصميم عن خطوط نافذة كاتدرائية نوتردام المستديرة، وهرم اللوفر الشبيه بالألماس، والعبقرية المعمارية في مركز بومبيدو، كما تضمن تكنولوجيا Wave Triple Threat، التي تحتفظ ويلسون ببراءة اختراعها، للاعبين مستوى مثالياً من التحكم بالكرة، ما يجعلها الكرة المناسبة لطبيعة رياضة كرة السلة الثلاثية السريعة، حيث تضيف هذه التكنولوجيا 24 خطاً إضافياً للكرة، ما يعطي اللاعبين قدرة أكبر على التحكم بالكرة، بصرف النظر عن نوع الملعب أو شروطه، وستتخذ هذه الكرة، التي تعد رمزاً لثقافة كرة السلة الحضرية، موقعها المحوري في كافة مباريات كرة السلة الثلاثية حتى الألعاب الأولمبية.

من جانبه جدد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الترحيب بالفرق الـ 14 المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في تقديم نسخة مثالية في مدينة العين للمرة الأولى.

وأشار العواني إلى أنه من المتوقع أن تشهد المنافسات بين نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية الندية والإثارة على مدار يومين كاملين، علماً بأن اللجنة المنظمة ارتأت أن يكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في متابعة منافسات البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأختتم العواني قائلاً: «من جديد.. تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها».

وبهذه المناسبة، قال ألكس سانشيز، المدير الإداري للاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: "نود التعبير عن سعادتنا بالتعاون مع شركة ويلسون، بتقديم تجسيد حقيقي لكرة السلة الحضرية من خلال كرة "الطريق إلى باريس". ونحن على ثقة من أن هذه الكرة، التي تعبر عن جوهر شوارع ومعالم باريس، ستنال إعجاب وتقدير اللاعبين والمشجعين، وستدفع بالطاقة والأداء إلى مستويات لا نظير لها".

ومن جانبه، قال بين دي لا كروز، مدير منتجات كرة السلة في ويلسون: "تعكس هذه الشراكة الابتكار في أبهى صوره. حيث تجمع بين روح باريس والتكنولوجيا المتطورة، لنصنع رمزاً لثقافة كرة السلة المتميزة".

ومن جانبه قال البطل الأولمبي من فريق بكين ناوريس ميزيس: "من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى في أبوظبي وهذه المرة في مدينة العين. إنه أسبوع مهم حقًا بالنسبة لي وللفريق ونعلم أنه يتعين علينا أن نلعب بأفضل ما لدينا نظراً لوجود العديد من اللاعبين الرائعين هنا".

ويُذكر أن البطولة تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الحالي تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، والحضور مجاني، واختيار المقاعد حسب الوصول.

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