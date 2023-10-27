من ضمنها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.. 50 فعالية في الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس

المصدر: وام

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أعلن منظمو سباقات حلبة ياس، عن اقامة أكثر من 50 فعالية خلال الموسم الجديد 2023/2024.

وانطلقت اليوم أولى سباقات الموسم بالجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس، والتي يقام خلالها سباقات بطولات الخليج بروكار، وكأس الخليج راديكال، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتشهد الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل استضافة الحلبة للحدث الأبرز "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1".

كما تستضيف الحلبة أيضا بطولة فورمولا 4 الإمارات، بمشاركة واسعة من سائقي فريق ياس هيت، والذي يضم السائق الإماراتي راشد الظاهري.

ومن أبرز الفعاليات أيضا سباق الخليج 12 ساعة، ويقام من 8 إلى 10 ديسمبر القادم، وكذلك تحدي سوبر ياس، وبطولة الإمارات للدريفت.

ويشهد موسم 2024 انطلاقة فئة جديدة للمتسابقين الصغار من خلال تحدي متسابقي الدراجين الناشئين (جونيور دراجستر)، والتي تقام فعالياتها ضمن الجولات الثلاث لتحدي ياس سوبر ستريت.

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