أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة يهنئ بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية على إنجازها في هانجتشو

المصدر: البيان

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هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالإنجاز الذي تحقق حتى الآن بحصولها على 8 ميداليات ملونة.

وحرص معاليه، خلال اتصال مع سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة، على الاطمئنان على أحوال البعثة في هانجتشو بالصين، والإشادة بجهود اللاعبين وإنجازاهم حتى الآن.

وأكد معاليه أن نجاح أبناء الإمارات من أصحاب الهمم في تحقيق هذا الإنجاز ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية أمر يدعو إلى الفخر ويعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

ووجه التهنئة إلى جميع أفراد البعثة، وشكره لأصحاب الإنجازات على جهودهم وتفانيهم لتشريف رياضة الإمارات ورفع علم الدولة، ما تجسد في تحقيق 8 ميداليات ملونة حتى الآن، مطالباً أن يكون هذا حافزاً لهم نحو تحقيق الأفضل في المستقبل.

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