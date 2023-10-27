برعاية هزاع بن زايد.. بطولة العالم للكاتا تنطلق غداً بمشاركة 35 دولة.

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي ، تنطلق غداً بطولة العالم للكاتا بصالة "جامعة السوربون" في أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر.

تقام البطولة لأول مرة في دولة الإمارات لمدة يومين، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتضمن منافسات الكاتا 5 أنواع من المنافسات هي" الشوتوكان، والشوتوريو، والوادوريو، والجوجوريوة، والكيوكوشنكاي"، لعدد من حركات فنون الدفاع عن النفس التي تمارس بشكل فردي، ويشارك كل منتخب بلاعب ولاعبة في أوزان البطولة، بالإضافة إلى فريق مختلط.

ويتواجد منتخب الإمارات لأول مرة بأصغر الأعمار في البطولة، في فئتي الشباب تحت 23 سنة، وتحت 17 سنة بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات.

ويشارك اللاعبان محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري ضمن قائمة المنتخب، بإشراف الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب والمدرب أشرف حسين، والمدير الإداري للمنتخب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ورحب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة ، متمنياً لها النجاح والتميز، متطلعاً لاستضافة بطولات كبرى بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو.

و في سياق متصل أشاد الاتحاد الدولي للجودو ووفود الدول المشاركة، بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته بطولة أبوظبي " جراند سلام"، والتي شهدت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب، بفضل 3 ميداليات ذهبية، حصدها منتخب السيدات في أوزان "تحت 48، و52، و78 كجم"، فيما حققت كندا المركز الثاني بعد فوز منتخب السيدات بذهبيتي وزن" تحت 57 و63 كجم"، ومنتخب فرنسا الثالث بذهبية واحدة، وجاء منتخب الامارات في المركز الأول عربياً وال 19 دولياً، ومنتخب جورجيا (حامل اللقب) بالمركز السادس.

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