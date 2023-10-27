صدارة ثلاثية في «مونديال غولف السيدات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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تشاركت ثلاث فرق على صدارة النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات للغولف «كأس إسبيريتو سانتو»، المقامة في نادي أبوظبي للغولف في يومها الثاني، وهي إسبانيا وتايلاند وأستراليا.

واستمر المنتخب الإسباني بموقعه في صدارة الترتيب، لليوم الثاني على التوالي، ولكن منتخبي تايلاند وأستراليا تقدما ستة مراكز دفعة واحدة لتتساوى المنتخبات الثلاثة معاً برصيد 13 ضربة تحت المعدل، بمجموع 275 ضربة.

ويسدل الستار بعد غد على منافسات لحدث العالمي التظاهرة العالمية لسيدات الغولف بفئة الهواة، والمقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيفها اتحاد الإمارات للعبة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتشهد مشاركة 36 فريقاً من حول العالم، يمثلها نخبة من أبرز لاعبات العالم.

استمرار

ويتوقع أن تمتد المنافسة بشكل متقارب حتى الجولة الأخيرة، مع وجود المنتخب الكوري خلف المتصدرين بفارق ضربتين فقط برصيد 11 ضربة تحت المعدل، بمجموع 277 ضربة، ثم منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا برصيد 7 ضربات تحت المعدل، بمجموع 281 ضربة.

تقدم

ويوجد المنتخب المغربي في المركز السابع عشر برصيد ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 289 ضربة، يليه منتخب الإمارات على صعيد الفرق العربية، بمجموع 303 ضربات.

وتقام البطولة بنظام التنافس بين أكثر من 100 لاعبة من 36 دولة، بحيث يتم احتساب نتيجة أفضل لاعبتين لرصيد إجمالي، نتيجة كل فريق لتحديد الترتيب النهائي للفوز بكأس البطولة.

تألق

واستفاد المنتخب التايلاندي من تألق لاعبته نافابورن سونتريياباس، التي حققت 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، لتتقدم إلى صدارة ترتيب فئة الفردي برصيد 10 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفها الهندية أفاني براشانث، والكورية كوريم سيو، برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

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